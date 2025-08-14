0814 Seafuture Peracchini

Close Menu
(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 UFFICIO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
Seafuture, Peracchini: “Il patrocinio a Seafuture conferma l’attenzione verso il principale tessuto economico del territorio spezzino che garantisce occupazione e lo sviluppo del settore nautico nella sua massima espressione”
La Spezia, 14 agosto 2025 – In merito a quanto emerso sulla manifestazione Seafuture 2025, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue:
“Il settore difesa alla Spezia storicamente rappresenta una delle realtà produttive più radicate e collegate all’intero tessuto economico provinciale sin dagli anni ’50. L’opportunità garantita da questo comparto, anche in funzione di livelli occupazionali importanti, è infatti stata al centro della programmazione strategica della città e della provincia, attraverso scelte politiche portate avanti, in maniera costante, da tutte le amministrazioni locali che hanno governato questo territorio.

