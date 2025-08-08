CS- Alassio cardioprotetta: completata la consegna dei defibrillatori nelle spiagge

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Alassio cardioprotetta: completata la consegna dei defibrillatori nelle spiagge
Nella giornata di ieri, giovedì 7 agosto, si è conclusa la distribuzione dei defibrillatori automatici esterni (DAE) presso gli stabilimenti balneari alassini aderenti al progetto “Alassio cardioprotetta”, promosso dall’agenzia 7Events di Milano guidata da Massimo Turturro, con il sostegno di Acqua Sant’Anna, il patrocinio del Comune di Alassio e il coinvolgimento delle associazioni di categoria, in primis l’Associazione Bagni Marini e l’Associazione Albergatori Alassio.
Alla consegna delle apparecchiature erano presenti il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, l’amministratore unico della società partecipata Gesco Gianemanuele Fracchia e il presidente dell’Associazione Albergatori Alassio Simone Giardini.
I dispositivi consegnati ieri si aggiungono a quelli precedentemente distribuiti e agli altri già presenti in città, contribuendo a rendere Alassio una località sempre più cardioprotetta, dove si possa garantire un intervento rapido ed efficace in caso di emergenza.
