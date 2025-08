Istanbul ospita il vertice di cooperazione Turchia–Italia–Libia: focus su energia, economia e stabilità regionale

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

È iniziato oggi a Istanbul il vertice di cooperazione tra Turchia, Italia e Libia, con la partecipazione del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e del primo ministro libico Abdul Hamid Dabaiba.

Secondo quanto annunciato dalla presidenza turca, l’incontro tripartito mira a rafforzare la cooperazione congiunta tra i tre Paesi, con particolare attenzione ai settori energetico, economico e petrolifero. Il vertice rappresenta un passo importante nel consolidamento delle relazioni bilaterali e multilaterali nel Mediterraneo.

Al centro dei colloqui anche la gestione dell’immigrazione illegale, la stabilità regionale e l’analisi delle principali crisi in corso, tra cui quelle in Siria e in Ucraina. I leader discuteranno strategie comuni per affrontare le sfide geopolitiche e promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione.

L’obiettivo dichiarato è quello di perseguire gli interessi comuni dei popoli di Turchia, Italia e Libia, valorizzando al contempo le opportunità di cooperazione economica e di sfruttamento delle risorse energetiche nel Mediterraneo.