VVF intonaco sopraelevata

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 Notevole distacco di materiale dalla strada sopraelevata Aldo Moro, nella zona dell’elicoidale coinvolgendo la le corsie in direzione levante che la sottostante Via di Francia.

I Vigili del Fuoco hanno operato per oltre due ore per togliere il materiale pericolante e a rischio di ulteriore caduta anche utilizzando una piattaforma in dotazione.

Sul posto la Polizia Locale ha chiuso la corsia per permettere le operazioni.

La preventiva valutazione tecnica è stata effettuata dal funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco e domani sarà compito del tecnico del Comune provvedere alle ulteriori verifiche.

Nessuna persona né veicolo sono rimasti coinvolti.