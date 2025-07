La BERD presta 50 milioni di euro alla Nova Post ucraina

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

La BERD presta 50 milioni di euro all’operatore postale e di corriere ucraino Nova Post

Finanziamenti a supporto dei piani di investimento 2025-26 e della continua espansione di Nova Post

La decarbonizzazione aziendale e un più ampio accesso per le donne fanno parte del programma

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) sta prestando 50 milioni di euro al fornitore logistico ucraino Nova Post, uno dei principali operatori postali e di corriere privati ​​in Ucraina , per finanziare parte del suo programma di investimenti 2025-26 e una strategia di sviluppo in tempo di guerra che comprende miglioramenti alle infrastrutture, alla gestione energetica e alla promozione del recupero del capitale umano.

Il finanziamento della BERD non solo aiuterà Nova Post a fornire servizi migliori a un maggior numero di piccole e medie imprese, ma aiuterà anche l’azienda ad ampliare l’accesso alle opportunità di sostentamento per le lavoratrici, le persone con disabilità e altri gruppi svantaggiati attraverso l’automazione del posto di lavoro e il miglioramento dell’accessibilità. L’impegno della BERD include anche lo sviluppo di una strategia aziendale di decarbonizzazione.

Il finanziamento della BERS può essere erogato in grivne ucraine o euro e beneficia di una garanzia di prima perdita pari al 15% dell’importo del prestito della BERS, erogata dall’Unione Europea (UE) nell’ambito del programma Quadro di Investimento per le Infrastrutture Municipali e la Resilienza Industriale (UIF MIIR) dell’Ucraina. Si prevede inoltre che beneficerà di un contributo agli investimenti fino a 1,5 milioni di euro a sostegno dei programmi di decarbonizzazione e recupero del capitale umano, finanziati dal Fondo di Cooperazione Tecnica TaiwanBusiness-EBRD e dal Fondo Speciale per la Risposta alle Crisi (CRSF).

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 ha inizialmente colpito duramente il settore postale e delle consegne ucraino, ma il segmento dei pacchi si è ripreso rapidamente poiché persone e aziende hanno ripreso le loro attività commerciali.

Da allora, leader di mercato come Nova Post hanno registrato una crescita costante delle consegne. I servizi di corriere e consegna pacchi senza interruzioni hanno svolto un ruolo fondamentale nel consentire il trasferimento di privati ​​e aziende in aree più sicure, sia in Ucraina che all’estero, supportando la resilienza economica e la continuità delle operazioni aziendali.

Nova Post ha assunto un ruolo guida in questi processi. Dalla fine del 2022, i suoi volumi di consegna hanno continuato ad aumentare grazie al riorientamento dei flussi di traffico verso le regioni occidentali e centrali dell’Ucraina, meno colpite dalla guerra, al riorientamento del traffico internazionale attraverso i confini dell’Ucraina con i paesi dell’UE e a una più ampia ripresa dell’attività economica.

Nel 2024 Nova Post ha stabilito un nuovo record consegnando 429 milioni di spedizioni, il 16% in più rispetto al 2023. La forte crescita della domanda ha a sua volta creato la necessità di un’ulteriore espansione.

Nova Post è la principale filiale operativa del Gruppo Nova, di proprietà di due imprenditori ucraini, Viacheslav Klymov e Volodymyr Popereshniuk. Gestisce una rete di oltre 39.000 punti di servizio e impiega circa 33.000 dipendenti in Ucraina, servendo oltre 11 milioni di clienti al mese.

La BERD intrattiene un rapporto proficuo con Nova Post dal 2018, anno in cui ha finanziato quattro progetti Nova Post.

La BERD è il principale investitore istituzionale dell’Ucraina. Ha investito oltre 7 miliardi di euro nel Paese dal 2022 e ha ottenuto un accordo per un ulteriore aumento di capitale di 4 miliardi di euro per continuare a erogare prestiti a questi livelli in tempo di guerra, con la possibilità di erogarne di più una volta iniziata la piena ricostruzione.