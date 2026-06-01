Occhiuto: Calabria sta aprendo Cpi in Tunisia per scegliere migranti che verranno a lavorare da noi

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - “Avere nelle periferie immigrati che vengono qui clandestinamente e delinquono è un problema per gli italiani, ne siamo consapevoli.
Ma il tema della migrazione non è soltanto un problema. Io nella mia regione sto aprendo dei Centri per l’impiego in Tunisia.
Credo che la ricetta sia quella di mandare via quelli che vengono a delinquere, ma avere la possibilità di scegliere invece i migranti, come hanno fatto altri Paesi europei, che hanno scelto i migliori e li hanno consegnati al sistema produttivo, facendo crescere le imprese dei loro Paesi”.
Lo ha detto il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervistato da Nicola Porro a “10 minuti”, su Rete 4.