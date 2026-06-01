(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - Vilnius, conclusa sessione primaverile Assemblea Nato, al centro deterrenza e difesa. Losacco vicepresidente assemblea parlamentare
Si è conclusa oggi a Vilnius la sessione primaverile dell’Assemblea parlamentare della NATO, cui ha partecipato come di consueto la delegazione italiana presieduta dal deputato Lorenzo Cesa, che ha fortemente contribuito all’approvazione della dichiarazione finale intitolata “Promuovere un salto di qualità nella deterrenza e nella difesa: un’agenda parlamentare per una NATO più forte”.
Nel corso della seduta conclusiva, il Presidente Cesa ha interloquito con la Vicesegretaria Generale dell’Alleanza, Radmila Shekerinska, richiamando l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la centralità del Mediterraneo allargato: “I capi di Stato e di Governo dei Paesi NATO che si riuniranno ad Ankara nel prossimo mese di luglio – ha osservato Cesa – sono chiamati a far sì che, dopo la nomina dell’inviato speciale per il vicinato meridionale, il fianco sud sia pienamente integrato nell’approccio a 360° della NATO”.
Le Commissioni dell’Assemblea NATO hanno affrontato i principali dossier delle relazioni transatlantiche, dal sostegno all’Ucraina all’innovazione tecnologica nel settore della difesa e alla resilienza delle società democratiche di fronte alle minacce ibride.
La sessione di Vilnius ha rappresentato anche una importante occasione di riconoscimento per la delegazione italiana con l’elezione del senatore Alberto Losacco a vicepresidente dell’Assemblea parlamentare della NATO. Ai lavori hanno partecipato anche i deputati Luciano Cantone, Nicola Carè ed Andrea Orsini e i senatori Michele Barcaiuolo, Stefano Borghesi, Peppe De Cristofaro, Simona Malpezzi (autrice del rapporto sull’Artico), Paolo Marcheschi, Fausto Orsomarso e Adriano Paroli.