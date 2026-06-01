La diplomazia corre sul filo: i contatti europei di Araghchi cercano la sponda sulla questione del Libano

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - Lunedì 1 giugno 2026, il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avviato colloqui telefonici con Francia, Belgio e Turchia. Il ritmo degli scambi è incalzante. La tensione diplomatica sul Libano è altissima.
Il coordinamento delle consultazioni
Araghchi ha seguito tre direttrici principali:
- Francia: Il confronto con Jean-Noël Barrot ha riguardato la stabilità regionale. Si è discusso delle conseguenze delle azioni militari in Libano.
- Belgio: Il colloquio con Maxime Prévot si è concentrato sulla necessità di fermare l’escalation in West Asia.
- Turchia: La discussione con Hakan Fidan ha consolidato l’intesa tra Teheran e Ankara. Entrambi monitorano le operazioni belliche in Libano.
Un’analisi di fase: tra smentite e operatività
Il canale diplomatico europeo viene usato pubblicamente. Il rapporto con Washington, invece, è protetto da una cortina di riserbo. Le smentite ufficiali si alternano a minacce. Le rappresaglie sono continue. Droni vengono abbattuti quotidianamente. Gli scambi di fuoco non si fermano.
Questa è solo una dialettica di facciata. La realtà sul campo è netta. Il teatro principale resta il Libano. Le decisioni di Benjamin Netanyahu dettano i tempi del conflitto. Ogni tentativo di mediazione viene sistematicamente scavalcato.
La strategia di Araghchi è chiara. Egli separa i piani. Usa il confronto con gli attori terzi per evidenziare le responsabilità degli attacchi. Il dialogo diretto con gli Stati Uniti resta confinato in uno stallo tattico.
(Fonte IRNA New Agency)