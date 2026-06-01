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Medio Oriente

La diplomazia corre sul filo: i contatti europei di Araghchi cercano la sponda sulla questione del Libano

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Seyyed Abbas Araghchi ministro delgi Esteri iraniano (Foto:Hossein Zohrevand on Tasnim/byCC 4.0
Seyyed Abbas Araghchi ministro delgi Esteri iraniano (Foto:Hossein Zohrevand on Tasnim/byCC 4.0

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - Lunedì 1 giugno 2026, il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avviato colloqui telefonici con Francia, Belgio e Turchia. Il ritmo degli scambi è incalzante. La tensione diplomatica sul Libano è altissima.

Il coordinamento delle consultazioni

Araghchi ha seguito tre direttrici principali:

  • Francia: Il confronto con Jean-Noël Barrot ha riguardato la stabilità regionale. Si è discusso delle conseguenze delle azioni militari in Libano.
  • Belgio: Il colloquio con Maxime Prévot si è concentrato sulla necessità di fermare l’escalation in West Asia.
  • Turchia: La discussione con Hakan Fidan ha consolidato l’intesa tra Teheran e Ankara. Entrambi monitorano le operazioni belliche in Libano.

Un’analisi di fase: tra smentite e operatività

Il canale diplomatico europeo viene usato pubblicamente. Il rapporto con Washington, invece, è protetto da una cortina di riserbo. Le smentite ufficiali si alternano a minacce. Le rappresaglie sono continue. Droni vengono abbattuti quotidianamente. Gli scambi di fuoco non si fermano.

Questa è solo una dialettica di facciata. La realtà sul campo è netta. Il teatro principale resta il Libano. Le decisioni di Benjamin Netanyahu dettano i tempi del conflitto. Ogni tentativo di mediazione viene sistematicamente scavalcato.

La strategia di Araghchi è chiara. Egli separa i piani. Usa il confronto con gli attori terzi per evidenziare le responsabilità degli attacchi. Il dialogo diretto con gli Stati Uniti resta confinato in uno stallo tattico.

(Fonte IRNA New Agency)

(AGENPARL)
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