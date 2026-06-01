Il Libano collega Bab al-Mandab al fronte di Hormuz: la strategia del Gen. Ghaani

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - Il maggiore generale Esmaeil Ghaani, comandante della Forza Quds, ha delineato una nuova direttrice strategica per l’Asse della Resistenza. In un messaggio diffuso lunedì, il generale ha avvertito che le operazioni israeliane in Libano e nella Striscia di Gaza non rimarranno senza una risposta coordinata su scala regionale.
La manovra di collegamento
Il punto centrale dell’analisi del generale Ghaani riguarda la saldatura dei teatri operativi:
- Espansione del sostegno: L’intensificarsi delle azioni israeliane, supportate dagli Stati Uniti, sta rafforzando la volontà dell’Asse di agire unitariamente.
- Interconnessione strategica: L’obiettivo è attivare nuovi fronti di pressione e collegare operativamente il traffico marittimo nello Stretto di Bab al-Mandab con quello dello Stretto di Hormuz.
Il monito a Israele
Secondo il comandante della Forza Quds, il perdurare dei crimini simultanei in Libano e a Gaza trascinerà il regime israeliano in un pantano operativo. Ghaani ha esplicitamente citato il rischio di una rinnovata intensificazione delle operazioni di Hezbollah e della resistenza palestinese, mettendo in guardia Tel Aviv sulle conseguenze di questa escalation.
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