L’applicazione del regolamento sull’IA riceve il sostegno di esperti indipendenti 

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - La Commissione europea ha nominato un Comitato scientifico e un Forum consultivo per sostenere l’applicazione del regolamento sull’intelligenza artificiale (IA). I due organismi forniranno consulenza all’Ufficio per l’IA della Commissione e alle autorità nazionali sull’attuazione delle norme, con mandati di due anni per i rispettivi membri.
Il Comitato scientifico riunisce 60 esperti indipendenti di livello mondiale con competenze in IA di frontiera, ingegneria, audit tecnici, industria e impatto sociale. Il suo lavoro si concentrerà sui modelli e sistemi di IA per finalità generali (GPAI), sui rischi sistemici, sulla classificazione dei modelli, sulle metodologie di valutazione e sulla sorveglianza transfrontaliera del mercato.
Il Forum consultivo fornirà competenze tecniche indipendenti e consulenza su un’ampia gamma di questioni legate al regolamento, comprese le sfide in materia di standardizzazione e di attuazione. I suoi membri provengono dal mondo accademico, dalla società civile e dall’industria, comprese piccole e medie imprese e startup. La selezione ha inoltre mirato a garantire equilibrio di genere e rappresentanza geografica, nonché una varietà di competenze, coinvolgendo specialisti nell’alfabetizzazione all’IA, nei sistemi GPAI e nei diversi settori interessati dal regolamento sull’IA.
Le principali agenzie dell’Unione europea, tra cui l’Agenzia UE per i diritti fondamentali e l’Agenzia UE per la cybersicurezza, ENISA, oltre agli organismi di standardizzazione, avranno un ruolo permanente nel Forum.