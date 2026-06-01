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Politica Interna

Minori, Rossi (Pd) a Mollicone (Fdi): Pd propone pdl su istituzione giornata contro violenza sui minori

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - "Vorrei segnalare all'onorevole Mollicone di fratelli d'Italia che c'è una proposta di legge del partito democratico che prevede l'istituzione di una giornata contro la violenza sui minori, a prima firma del sottoscritto e della presidente dei deputati Pd Chiara Braga. La giornata proposta è il 21 marzo, primo giorno di primavera e segno di rinascita e di ripartenza. Il tema non è esattamente uguale ma si potrebbe costruire una proposta condivisa, dove si tiene dentro anche il tema delle violenze che ogni anno colpiscono i minori, soprattutto parte significativa in ambito familiare". Lo dichiara Andrea Rossi deputato del Partito Democratico rispondendo alla proposta del capogruppo di Fdi in commissione Cultura sull'istituzione di una giornata nazionale dei bambini.

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