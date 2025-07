Invito inaugurazione area bar estivo presso piscina comunale via Carso

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 R…estate al lido!

Il centro natatorio comunale della Città di Parabiago inaugura il nuovo bar estivo e l’apertura serale della piscina esterna da poco riqualificata.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Euro.PA Service S.r.l., è lieta di annunciare alla cittadinanza l’inaugurazione ufficiale del nuovo bar estivo e presso il lido comunale di via Carso e l’apertura serale dela piscina esterna.

La cerimonia di apertura con aperitivo inaugurale offerto da Servizitalia Cooperativa Sociale Onlus, gestore del nuovo bar, si svolgerà venerdì 11 luglio alle ore 19.00, un appuntamento all’insegna della musica dal vivo con un DJ set per un’atmosfera speciale e coinvolgente.

Il lido, di proprietà del Comune di Parabiago, è affidato alla gestione di Euro.PA Service S.r.l. di Legnano che ha ottenuto l’appalto per i prossimi dieci anni a partire dal 1° dicembre scorso. La struttura dispone attualmente di un impianto coperto composto da una vasca con otto corsie e una vasca ludica, mentre la parte scoperta, con la laguna polifunzionale esterna, completa l’offerta per gli utenti con giochi d’acqua, cascate, lettini idromassaggio, miniscivoli e funghi cascata e, appunto, una nuova zona bar, elevata rispetto alla vasca, già molto apprezzata dagli ospiti.

Con l’occasione si evidenzia che negli ultimi mesi sono stati realizzati importanti interventi di efficientamento energetico volti a ridurre i costi di gestione e migliorare l’esperienza dei fruitori dell’impianto. Tra questi: l’installazione di una nuova caldaia a condensazione di ultima generazione; il posizionamento di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, nonché un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; l’adeguamento degli impianti di filtrazione che garantiscono il mantenimento del comfort ambientale delle vasche interne; la sostituzione di tutte le lampade tradizionali con i led e l’imbiancatura degli spazi interni.

“Con l’apertura della nuova zona bar -afferma il Sindaco Raffaele Cucchi- inauguriamo una nuova stagione della piscina comunale nel suo complesso offrendo alla cittadinanza un luogo estivo in cui passare momenti piacevoli in compagnia. L’apertura serale e la possibilità di ristoro all’aperto saranno sicuramente apprezzati dai molti parabiaghesi che rimarranno in città nei mesi di luglio e agosto, inoltre sono un bel modo per coronare i tanti interventi di efficientamento energetico eseguiti per rinnovare l’impianto natatorio.”.

Il Lido sarà aperto con orario serale secondo il seguente calendario estivo:

Venerdì 11 luglio – Serata inaugurale apertura serale e nuova zona bar

Sabato 12 luglio

Sabato 19 luglio

Venerdì 25 luglio

Sabato 26 luglio

Venerdì 1° agosto

Sabato 2 agosto

Venerdì 8 agosto

Sabato 9 agosto

Venerdì 15 agosto

Sabato 16 agosto

Venerdì 22 agosto

Sabato 23 agosto

Venerdì 29 agosto

Sabato 30 agosto

ATTENZIONE! la serata del 18 luglio è esclusa poiché il Lido ospiterà il concerto della “Raffa Band”, nell’ambito del Festival “Donne In•Canto”