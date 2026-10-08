Close Menu
Trending
giovedì 8 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia nr. 1642 – Ospedale Giannuzzi, Fischetti: “Più personale oltre il turnover: si rafforza l’organico dell’ospedale di Manduria

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - "Il nuovo piano assunzionale approvato dalla Giunta regionale pugliese rappresenta un passaggio concreto per rafforzare l'ospedale "Marianna Giannuzzi" di Manduria e garantire risposte sanitarie più efficaci all'intero versante orientale della provincia di Taranto. Sono 16 i nuovi medici previsti, risorse professionali che consentiranno di garantire la copertura degli organici e, in alcuni reparti, anche un importante potenziamento. Non si tratta, quindi, di una semplice sostituzione dei pensionamenti ma di un vero e proprio incremento dell'organico". 

"Nel dettaglio, sono previste le assunzioni di quattro radiologi, tre anestesisti e rianimatori, due oncologi, due medici di Medicina d'emergenza e urgenza, due chirurghi generali, due ortopedici e un cardiologo, oltre a due infermieri. Le autorizzazioni contenute nel nuovo piano assunzionale della sanità pugliese – dichiara Fischetti – rappresentano un segnale di attenzione verso Manduria e verso i bisogni sanitari di un territorio che da tempo chiede il rafforzamento del proprio presidio ospedaliero. Questo piano offre una base concreta per avviare un vero percorso di rilancio dell'ospedale Giannuzzi, che deve continuare ad essere un punto di riferimento fondamentale per Manduria e per tutto il territorio circostante". 
"Adesso – prosegue Fischetti – l'impegno politico deve accompagnare l'attuazione di questa scelta. Sarà necessario seguire con attenzione i tempi delle procedure, verificare l'effettivo ingresso in servizio del nuovo personale e soprattutto fare in modo che queste assunzioni producano rapidamente effetti concreti sulla qualità e sulla continuità dei servizi offerti. Un ringraziamento all'assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, per l'attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti delle esigenze sanitarie del nostro territorio. Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare il Giannuzzi, consolidare l'assistenza sanitaria territoriale e restituire ai cittadini maggiore fiducia nella sanità pubblica"./comunicato

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl