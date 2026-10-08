Agenzia nr. 1642 – Ospedale Giannuzzi, Fischetti: “Più personale oltre il turnover: si rafforza l’organico dell’ospedale di Manduria

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - "Il nuovo piano assunzionale approvato dalla Giunta regionale pugliese rappresenta un passaggio concreto per rafforzare l'ospedale "Marianna Giannuzzi" di Manduria e garantire risposte sanitarie più efficaci all'intero versante orientale della provincia di Taranto. Sono 16 i nuovi medici previsti, risorse professionali che consentiranno di garantire la copertura degli organici e, in alcuni reparti, anche un importante potenziamento. Non si tratta, quindi, di una semplice sostituzione dei pensionamenti ma di un vero e proprio incremento dell'organico".
"Nel dettaglio, sono previste le assunzioni di quattro radiologi, tre anestesisti e rianimatori, due oncologi, due medici di Medicina d'emergenza e urgenza, due chirurghi generali, due ortopedici e un cardiologo, oltre a due infermieri. Le autorizzazioni contenute nel nuovo piano assunzionale della sanità pugliese – dichiara Fischetti – rappresentano un segnale di attenzione verso Manduria e verso i bisogni sanitari di un territorio che da tempo chiede il rafforzamento del proprio presidio ospedaliero. Questo piano offre una base concreta per avviare un vero percorso di rilancio dell'ospedale Giannuzzi, che deve continuare ad essere un punto di riferimento fondamentale per Manduria e per tutto il territorio circostante".
"Adesso – prosegue Fischetti – l'impegno politico deve accompagnare l'attuazione di questa scelta. Sarà necessario seguire con attenzione i tempi delle procedure, verificare l'effettivo ingresso in servizio del nuovo personale e soprattutto fare in modo che queste assunzioni producano rapidamente effetti concreti sulla qualità e sulla continuità dei servizi offerti. Un ringraziamento all'assessore alla Salute, Donato Pentassuglia, per l'attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti delle esigenze sanitarie del nostro territorio. Il nostro obiettivo è chiaro: rafforzare il Giannuzzi, consolidare l'assistenza sanitaria territoriale e restituire ai cittadini maggiore fiducia nella sanità pubblica"./comunicato