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Veneto

Comunicato Stampa 1768/2026 Nuovo Procuratore Aggiunto a Venezia. Presidente Stefani: “Benvenuto e buon lavoro a Caramore

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - "Auguro buon lavoro e do il mio personale benvenuto in Veneto al dottor Ciro Vittorio Caramore per l'importante incarico che si appresta ad assumere. Venezia e il Veneto rappresentano un territorio complesso, con sfide significative sul fronte della legalità e della sicurezza. Sono certo che il dottor Caramore porterà nel nuovo ruolo la competenza e la determinazione che hanno contraddistinto il suo percorso professionale".
Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, si congratula con il dottor Ciro Vittorio Caramore, nominato oggi dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Venezia, con 15 voti a favore.
"La Regione si è sempre distinta per la collaborazione con gli uffici giudiziari del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di importanti protocolli. Il nostro impegno prosegue su questo versante e sono certo che la nomina del dottor Caramore — che porta a due i Procuratori Aggiunti presso la Procura della Repubblica di Venezia, insieme alla dottoressa Barbara Sargenti — contribuirà a rafforzare ulteriormente questa sinergia, a beneficio del territorio e dei cittadini veneti".

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