IL COMUNE COMUNICA – a Bari la “E-22 Youth League”: domani la presentazione della 5^ edizione del torneo internazionale di calcio giovanile

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - A BARI LA "E-22 YOUTH LEAGUE"
DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA 5^ EDIZIONE
DEL TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE
Si terrà domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 10, nella sala giunta di Palazzo della Città, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della E-22 Youth League, uno degli appuntamenti di maggior rilievo nel panorama del calcio giovanile internazionale.
Il torneo, in programma a Bari da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, vedrà impegnati i giovani talenti delle categorie Under 12 e Under 10.
La manifestazione ospiterà dieci società professionistiche di livello internazionale – tra cui Inter, Juventus, Roma, Real Betis, Heerenveen, Bologna, Fiorentina e Como – affiancate dalle migliori selezioni giovanili dilettantistiche regionali, nazionali ed estere.
Oltre al valore sportivo, l'evento rappresenta un significativo volano turistico ed economico, accogliendo spettatori e famiglie da tutta Italia ed Europa e ponendosi come straordinaria vetrina per le eccellenze del territorio.