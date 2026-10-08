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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – a Bari la “E-22 Youth League”: domani la presentazione della 5^ edizione del torneo internazionale di calcio giovanile

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - A BARI LA "E-22 YOUTH LEAGUE"

DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA 5^ EDIZIONE

DEL TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE

Si terrà domani, giovedì 8 ottobre, alle ore 10, nella sala giunta di Palazzo della Città, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della E-22 Youth League, uno degli appuntamenti di maggior rilievo nel panorama del calcio giovanile internazionale.

Il torneo, in programma a Bari da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, vedrà impegnati i giovani talenti delle categorie Under 12 e Under 10.

La manifestazione ospiterà dieci società professionistiche di livello internazionale – tra cui Inter, Juventus, Roma, Real Betis, Heerenveen, Bologna, Fiorentina e Como – affiancate dalle migliori selezioni giovanili dilettantistiche regionali, nazionali ed estere.

Oltre al valore sportivo, l'evento rappresenta un significativo volano turistico ed economico, accogliendo spettatori e famiglie da tutta Italia ed Europa e ponendosi come straordinaria vetrina per le eccellenze del territorio.

(AGENPARL)
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