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Comunicato Stampa 1767/2026 Sistema idroviario padano-veneto, oltre 2,8 milioni per Zelo e Barbamarco. Zecchinato e Ruzza: “Investire sulle vie d’acqua per un Veneto più connesso e competitivo

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - Sistema idroviario padano-veneto, oltre 2,8 milioni per Zelo e Barbamarco. Zecchinato e Ruzza: "Investire sulle vie d'acqua per un Veneto più connesso e competitivo"

(AVN) – Venezia, 7 ottobre 2026
Oltre 2,8 milioni di euro per migliorare la funzionalità del Sistema Idroviario Padano-Veneto.
"Per Barbamarco stanziamo 793.300 euro per la prosecuzione dei lavori di dragaggio all'uscita a mare della laguna – sottolinea l'assessore a Trasporti, Mobilità e Lavori Pubblici, Diego Ruzza –. Di fronte ai ricorrenti fenomeni di insabbiamento abbiamo scelto di assicurare subito la copertura necessaria, così da dare continuità alle operazioni e mantenere agevole l'accesso alla laguna. Un'azione che riguarda un'area di grande rilievo per l'economia locale, per la pesca, la molluschicoltura e le comunità del Delta del Po. Garantire una navigazione efficiente significa migliorare i collegamenti e sostenere le attività economiche legate alle vie d'acqua".
Comunicato (INFRASTRUTTURE/MOBILITÀ E TRASPORTI)

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