Comunicato Ausl Romagna : “PARTONO A FORLIMPOPOLI I GRUPPI DI SUPPORTO PER FAMIGLIARI (Ottobre- Dicembre 2026, Casa di Comunità di Forlimpopoli)

(Ottobre- Dicembre 2026, Casa di Comunità di Forlimpopoli)

Il Percorso nasce per offrire uno spazio di ascolto sicuro e di condivisione, per la promozione del benessere psico-fisico e di orientamento ai Servizi del territorio rivolto ai famigliari e caregivers impegnati nel lavoro di cura di persone in condizione di non autosufficienza o di fragilità

Partiranno domani giovedì 8 ottobre, presso la Casa di Comunità di Forlimpopoli, i "Gruppi di supporto per caregiver familiari", a cura dell'SSI Psicologia della Salute e di Comunità di Forlì-Cesena, in integrazione con P.U.A. e U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena, attraverso il metodo della ruota comunitaria di Barreto (NdR. La "ruota di Barreto" è un metodo di ascolto atto a promuovere l'empowerment e la resilienza all'interno di un gruppo, in un ambiente non giudicante e accogliente)

"I gruppi di ascolto, di confronto e condivisione – spiegano la dottoressa Federica Burattini ed il Dottor Daniele Stumpo, psicologi-psicoterapeuti presso la Casa di Comunità di Forlimpopoli- approfondiscono tematiche utili ai famigliari e caregivers, impegnati nel lavoro di cura di persone in condizione di non autosufficienza o di fragilità. Sono previsti interventi integrativi di professionisti esperti che approfondiranno l'importanza dei sani stili di vita attraverso indicazioni su alimentazione e attività motoria volte al benessere psico-fisico".

Il programma

Giovedì 8 ottobre 2026 ore 10:00-12:00

"Introduzione al modello della Ruota dei Caregiver e al lavoro sulle emozioni legate alla cura". (Psicologi)

Giovedì 22 ottobre 2026 ore 10:00-12:00

"Il carico assistenziale: riconoscere fatica fisica ed emotiva, stress di cura e primi strumenti di auto-consapevolezza".(Psicologi)

Giovedì 5 novembre 2026 ore 10:00-12:00

"La rete dei Servizi territoriali: informazioni su percorsi di accesso PUA e prestazioni socio-sanitarie". (Assistente Sociale)

Giovedì 19 novembre 2026 ore 10:00-12:00

"Prendersi cura di sé:alimentazione ed equilibrio nutrizionale del caregiver, gestione dei pasti e del tempo dedicato alla cucina in condizioni di carico assistenziale" (Dietista)

Giovedì 3 dicembre 2026 ore 10:00-12:00

"Il corpo e il movimento come risorsa: attività motoria e benessere psicofisico del caregiver, prevenzione del sovraccarico posturale nell'assistenza" (Tecnico attività motorie)

Giovedì 17 dicembre 2026 ore 10:00-12:00

"Bilancio del percorso e condivisione delle risorse acquisite" (Psicologi)

Gli incontri sono rivolti solo a familiari e caregiver è necessario contattare i conduttori per partecipare: