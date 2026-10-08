CS SCOMPARSA KIHLGHREN, IL CORDOGLIO DI TESTA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - *COMUNICATO STAMPA*
*Addio a Daniele Kihlgren, il cordoglio di Testa (FdI)*
"La scomparsa di *Daniele Kihlgren* lascia un immenso vuoto e priva la
nostra regione di un pioniere autentico, di un uomo che ha saputo guardare
al passato con la lungimiranza dei grandi visionari. Con la sua intuizione
folgorante su Santo Stefano di Sessanio, nata da un viaggio in moto, ha
dimostrato come la bellezza ferita di qualche antico borgo non sia un
capitolo chiuso ma una risorsa viva su cui investire con coraggio e
passione. Attraverso il progetto di Sextantio, Kihlgren non si è limitato a
restaurare pietre antiche ma ha restituito un'anima, un'identità e una
prospettiva economica a un territorio straordinario, facendolo conoscere e
apprezzare in tutto il mondo come modello virtuoso di turismo sostenibile e
conservazione paesaggistica. Ha tracciato una strada che oggi rappresenta
un vanto per l'Abruzzo e un esempio luminoso per l'intero Paese. Alla sua
famiglia e a quanti hanno condiviso il suo percorso giungano il mio
cordoglio più profondo e la mia vicinanza commossa". Lo dichiara il
Roma, 7 ottobre 2026