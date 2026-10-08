Carburanti. Osnato (FdI): bene il calo del gasolio Eni, segnale positivo per famiglie e imprese

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - "Il prezzo del gasolio Eni scende di 4 centesimi, a 2,21 euro al litro. È un segnale positivo, soprattutto in una fase in cui il costo dei carburanti continua a incidere sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Il confronto promosso dal Governo con gli operatori del settore e le iniziative messe in campo dalle compagnie stanno contribuendo ad accompagnare questa fase difficile con maggiore attenzione verso i consumatori", dichiara Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia.
"L'auspicio è che questa tendenza possa proseguire e consolidarsi nelle prossime settimane, anche grazie al contributo degli altri operatori che hanno scelto di aderire all'appello del Governo. Ogni riduzione del costo dei carburanti rappresenta un aiuto concreto per cittadini, lavoratori e imprese e va nella direzione di tutelare il potere d'acquisto e la competitività del nostro sistema produttivo", conclude il deputato di FdI.
(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - "Il prezzo del gasolio Eni scende di 4 centesimi, a 2,21 euro al litro. È un segnale positivo, soprattutto in una fase in cui il costo dei carburanti continua a incidere sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Il confronto promosso dal Governo con gli operatori del settore e le iniziative messe in campo dalle compagnie stanno contribuendo ad accompagnare questa fase difficile con maggiore attenzione verso i consumatori", dichiara Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia.