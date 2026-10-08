Agenzia nr. 1641 – Il 21 ottobre nella Biblioteca del Consiglio regionale la presentazione del libro “Lo specchio convesso. Abitare il trauma infantile” di Gabriele Carmelo Rosato

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - Dialogherà con l'autore Giuseppe Del Grosso, funzionario della Sezione Supporto all'ufficio della difesa civica del Consiglio regionale della Puglia.
Gabriele Carmelo Rosato è un antropologo culturale e Research Fellow presso l'Istituto di Antropologia della Pontificia Università Gregoriana. Studia con un approccio etnografico gli effetti sul lungo termine dei traumi, anche in una prospettiva multiculturale e intersezionale. Secondo l'autore, come società, siamo ancora reticenti a discutere apertamente il tabù dell'infanzia violata, salvo quando esplodono i casi di cronaca o le nefandezze dei grandi scandali.
Cosa vede una persona che ha vissuto un trauma infantile quando si guarda allo specchio? Spesso, un'immagine deformata, perturbante, che gli altri non riconoscono. Chi convive con le sue conseguenze riferisce che certe emozioni appaiono fuori scala e non si presentano in modo lineare. Lo specchio convesso è, allora, una metafora per raccontare come l'eredità involontaria del trauma continui a plasmare l'identità, il corpo, lo spazio e le relazioni, anche a distanza di anni.
Il libro è dedicato, anzitutto, a chi sperimenta in prima persona questo tipo di ardua elaborazione ed è alla ricerca di un nuovo equilibrio. Poi, è rivolto anche a chi è vicino a queste persone: famigliari, partner e amici. Infine, è destinato a chi opera al loro fianco, in ruoli di formazione, sostegno e cura: come insegnanti, allenatori, catechisti e operatori sanitari. Evento a ingresso libero./comunicato
(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - Dialogherà con l'autore Giuseppe Del Grosso, funzionario della Sezione Supporto all'ufficio della difesa civica del Consiglio regionale della Puglia.