Lunedì 30 giugno nuova seduta del Consiglio comunale

In programma 10 punti all’ordine

Lunedì 16 giugno, a partire dalle ore 15, il Consiglio comunale si svolgerà in forma mista (in presenza, nella sala Grandonio del Palazzo Comunale e in collegamento online).

Gli interventi potranno essere seguiti a distanza con la diretta streaming sul sito istituzionale https://pistoia.consiglicloud.it/home e sulla pagina Facebook del Comune di Pistoia.

Sono dieci i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi passare all’approvazione della quarta variazione del bilancio di previsione armonizzato 2025-2027.

Al terso punto dell’odg figura la costituzione di una comunità energetica rinnovabile sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, nella forma giuridica di fondazione di partecipazione (adesione del Comune di Pistoia in qualità di fondatore, promotore – approvazione atto costitutivo).

Si prosegue con sei interpellanze. La prima è dei consiglieri Paolo Tosi e Stefania Nesi del PD relativa alle criticità della viabilità in via Nerucci e via Pascoli. La seconda è di Tosi del PD sull’abbandono dei rifiuti all’ex campo di volo. Poi ancora Stefania Nesi del Partito Democratico sulle aiuole senza fiori nel centro e nelle periferie. Lorenzo Boanini del PD ha presentato due interpellanze: la prima è sullo stato degli sfalci e della manutenzione del verde pubblico nel periodo primaverile e l’altra sul degrado ambientale del lago del Parco Puccini. L’ultima interpellanza è del consigliere Giampaolo Pagliai di Forza Italia – Amo Pistoia Civica relativa alla mancanza d’acqua nelle vasche di piazza Mazzini e piazza della Resistenza.

Chiude il Consiglio comunale la mozione presentata dal Partito Democratico sull’eliminazione delle ipoteche a garanzia di livello gravanti sugli immobili del territorio del Comune di Pistoia.

