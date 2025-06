Città metropolitana di Milano: il Sindaco Sala e il vicesindaco Vassallo raccolgono la proposta del neo presidente di Assolombarda Alvise Biffi

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

Vassallo raccolgono la proposta del neo presidente di

Assolombarda Alvise Biffi

“La Città metropolitana di Milano è pronta ad accogliere la proposta lanciata dal nuovo presidente

di Assolombarda Alvise Bif per la creazione di un grande centro di sperimentazione sulla

intelligenza arti ciale europeo. La Città metropolitana può, da subito, mettere a disposizione la

propria rete: oltre 6700 km di bra che coprono il territorio metropolitano e già connettono enti

pubblici e di ricerca, scuole, ospedali, la Polizia postale lombarda, e in questo ultimo mese anche

una tratta relativa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Una grande infrastruttura – il progetto si

chiama Campus Metropolitano Smart – pronta ad essere utilizzata, come dice il presidente Bif, per

fare innovazione, sviluppo e crescita. In un rapporto virtuoso tra pubblico e privato. Noi siamo

pronti”.

