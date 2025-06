VVF termine corso SAPR

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 Si è concluso oggi, 6 Giugno 2025, il XXIX Corso Nazionale per pilota S.A.P.R. dei Vigili del Fuoco, meglio conosciuti come droni, che si è svolto presso il Polo didattico della Direzione regionale Liguria.

Il corso, della durata di 4 settimane, ha visto partecipare 8 aspiranti piloti provenienti dai comandi della LIGURIA,TOSCANA MARCHE e VENETO.

Gli allievi hanno seguito lezioni teoriche in aula e pratiche in ambiente. Queste ultime si sono svolte presso il campo volo “Valerio Grorialanza” a Calvari di San Colombano Certenoli (GE) ed al Campo volo Di Santo Stefano di Magra (SP) ed in diverse località del territorio delle provincie della Spezia e di Genova, aumentando costantemente il livello di difficoltà fino ad arrivare a simulare vere e proprie missioni operative di ricerca dispersi, aerofotogrammetria e ricostruzione 3D di strutture.

Al termine del percorso formativo gli allievi piloti hanno superato l’esame teorico e pratico e andranno così a rinforzare i nuclei S.A.P.R. delle rispettive regioni di appartenenza.