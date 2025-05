Cs Istituzione Osservatorio dell’edilizia

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 29 maggio 2025

La Giunta istituisce l’Osservatorio dell’edilizia per semplificare

il rapporto fra cittadini e uffici al ramo

La Giunta ha deciso di istituire l’ “Osservatorio dell’edilizia”. Si tratta di uno specifico tavolo di confronto concertazione e partecipazione formato dai componenti della VII Commissione Consiliare “Assetto del Territorio e Pianificazione, Programmi Complessi, Urbanistica, Edilizia” della quale fanno parte Consiglieri di maggioranza e di opposizione, Donato Bufano (Presidente), Valentina Lenoci, Francesco Guarini, Mauro Bello, Nicola Gallone, dal Sindaco e Assessore all’Urbanistica Gianfranco Palmisano, dall’Assessore al SUE e SUAP Francesco Aquaro, dai Dirigenti (o loro delegati) dei Settori SUE, SUAP e Urbanistica e dai rappresentanti degli Ordini professionali degli Architetti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Ingegneri, Geometri, Periti Agrari e Geologi.

L’Osservatorio sarà presieduto dal Presidente della VII Commissione che provvederà alla convocazione con le stesse modalità in vigore per la stessa Commissione. Si occuperà, nello specifico, di attivare tutti i possibili approfondimenti tecnici, sulla base di problematiche segnalate e/o aggiornamenti normativi intervenuti. La finalità è quella di facilitare il rapporto fra uffici comunali dei settori SUE e SUAP fornendo a cittadini e tecnici strumenti chiari e semplificati per la presentazione delle istanze.

“Si tratta dell’istituzione di un organo di confronto, che sarà basato sulla leale collaborazione tra le professionalità tecniche esterne ed interne agli uffici comunali. L’obiettivo nel breve periodo – spiega l’Assessore a SUE e SUAP Francesco Aquaro- sarà quello di redigere delle linee guida per la presentazione delle pratiche edilizie. Questi strumenti, se resi semplici, chiari e funzionali, possono da agevolare il lavoro di tutti professionisti coinvolti, esterni ed interni alla Pubblica Amministrazione e soprattutto migliorare la risposta alle istanze dei cittadini che sono i fruitori finali del lavoro di tutte le professionalità in campo.

Ringrazio tutti i Presidenti degli Ordini Professionali coinvolti e tutti i Dirigenti Comunali che hanno favorevolmente accolto questa iniziativa dell’Amministrazione.

L’Osservatorio sarà composto anche dai membri della VII Commissione Consiliare, in cui siedono esponenti della maggioranza e dell’opposizione che daranno il loro prezioso contributo su temi importanti della nostra città. L’Osservatorio sarà presieduto dal Presidente della VII Commissione consiliare, il Consigliere Donato Bufano che – conclude l’Assessore Aquaro- ringrazio per la sua disponibilità”.