Global Village chiude la Stagione 29 con un record di 10,5 milioni di visitatori – Dubai

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

Global Village, la principale destinazione multiculturale della regione per intrattenimento, cultura e shopping, ha concluso con grande successo la Stagione 29, accogliendo oltre 10,5 milioni di visitatori, un nuovo record assoluto che conferma la popolarità crescente di questo iconico evento annuale a Dubai.

Durante la stagione appena conclusa, il Global Village ha ospitato più di 90 culture rappresentate in 30 padiglioni, offrendo un’esperienza immersiva che celebra la diversità globale attraverso tradizioni, artigianato e gastronomia. Il parco ha proposto oltre 40.000 spettacoli eseguiti da oltre 400 artisti internazionali, includendo concerti, esibizioni culturali, show di strada e numerose attivazioni speciali per famiglie.

I visitatori hanno potuto vivere emozioni uniche con più di 200 giostre e attrazioni, fare acquisti in oltre 3.500 negozi e gustare piatti da tutto il mondo in oltre 250 ristoranti. L’offerta senza precedenti di esperienze ha trasformato ogni visita in un viaggio culturale unico e coinvolgente.

Fernando Eiroa, CEO di Dubai Holding Entertainment, ha commentato:

“Accogliere oltre 10,5 milioni di ospiti in questa stagione riafferma il Global Village come una delle destinazioni più importanti e inclusive dell’emirato. Ciò che ci distingue non sono solo le dimensioni, ma il nostro spirito di connessione culturale e comunità.”

Con la 30ª stagione all’orizzonte, il Global Village si prepara a superare ancora una volta ogni aspettativa, promettendo nuove sorprese, innovazioni e intrattenimento di livello mondiale. Il successo record della Stagione 29 getta le basi per un altro anno memorabile nel cuore dell’intrattenimento culturale globale.