GIOVEDI’ 15 MAGGIO ORE 17:00 | L’Antica Arte dell’Apicoltura: Storie di Api e Civiltà

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 [cid:8723eaf3-fc07-4737-8be6-f665a9cfdf0c] [cid:6a09d574-3466-401d-b308-de9441b23e45]

[cid:9dd50b8c-be7b-4dfa-a947-59504a2023d6] [cid:f1b619bf-4ebb-407a-b2da-12494c6e2032] [cid:5526ff5b-6152-4c27-bf8e-8e5fe08459ce] [cid:f3929f64-86af-4213-8113-1347cd52492c]

GIOVEDI’ 15 MAGGIO alle ore 17:00

L’Antica Arte dell’Apicoltura: Storie di Api e Civiltà.

Presentazione del libro L’apicoltura nel mondo antico e degustazione

Abbiamo il piacere di invitarvi giovedì 15 maggio alle ore 17:00 per il secondo appuntamento organizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia in occasione del Festival per lo Sviluppo Sostenibile 2025, dedicato alle sentinelle della biodiversità: le api. In collaborazione con la Pro Loco di Civitavecchia e Natura di Francesco Caimi, questo incontro è dedicato all’apicoltura nell’antichità e al valore ambientale e culturale delle api.

Durante l’evento sarà presentato il libro L’apicoltura nel mondo antico di Giorgio Franchetti. Seguirà l’intervento di Francesco Caimi sul tema “L’ape nera sicula”, con degustazione di mieli artigianali.

Il Festival, promosso da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, è la più grande iniziativa italiana dedicata alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ogni anno coinvolge istituzioni, enti, scuole, associazioni e cittadini in un programma diffuso di eventi su tutto il territorio nazionale, per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere comportamenti consapevoli e responsabili.

Scopri tutti gli eventi – online e in presenza – del #FestivalSviluppoSostenibile, la manifestazione che porta la cultura della sostenibilità in tutta Italia. Dal 7 al 23 maggio, un viaggio collettivo verso un futuro più giusto e sostenibile.

https://2025.festivalsvilupposostenibile.it/cartellone-completo/

PER INFORMAZIONI

Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia

https://www.facebook.com/MANCivitavecchia

https://www.instagram.com/mancivitavecchia