La senatrice Elena Cattaneo ospite di Fuori gli autori con “Scienziate. Storie di vita e di ricerca”

C’è attesa per l’arrivo a Foggia della Senatrice a vita Elena Cattaneo, che lunedì 12 maggio 2025, alle ore 18.00, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia “Andrea Pazienza”, in via Galliani 1, presenterà il suo ultimo saggio, dal titolo Scienziate. Storie di vita e di ricerca, Raffaello Cortina, 2024.

Inserito nell’ambito della rassegna letteraria Fuori gli Autori, organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla libreria Ubik, l’evento è promosso su iniziativa di don Bruno D’Emilio.

Il volume raccoglie storie di scienziate, di studiose e delle loro domande. Attraverso le voci delle protagoniste i lettori esplorano ambiti disciplinari molto diversi, dalle lingue antiche all’astrofisica passando per la vita degli scimpanzé́. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza collettiva sul contributo offerto dalle tante scienziate alla crescita culturale, scientifica e sociale del paese.

“Credo che le storie tracciate in questo libro rappresentino una rivoluzione in corso, l’inizio di un cammino che libererà̀ le ragazze da zavorre e pregiudizi che in passato ne hanno impedito o rallentato i percorsi di emancipazione. Una rivoluzione in cui si moltiplicano quei modelli di riferimento che sono mancati a tante ragazze di ieri ma che mi auguro possano aiutare quelle di oggi e di domani a realizzare in pieno le loro aspirazioni”, scrive l’autrice nella quarta di copertina.

Professoressa ordinaria di Farmacologia all’Università di Milano, Elena Cattaneo è nota per gli studi sulla Còrea di Huntington, sulla quale lavora con l’obiettivo di rallentarne il decorso o bloccarne l’insorgenza. Il 30 agosto 2013 è stata nominata Senatrice a vita dall’allora Presidente Giorgio Napolitano. Nelle edizioni Raffaello Cortina ha pubblicato anche Armati di scienza (2021).

A dialogare con l’ospite, interverranno Maria Grazia Morgese (Docente di Farmacologia dell’Università degli Studi di Foggia) e Lilia Ricucci (Giudice del Lavoro, che fa parte anche dell’Unione Giuristi Cattolici). I ringraziamenti finali saranno invece a cura di don Bruno D’Emilio, che con la rassegna Fuori gli Autori ha organizzato già la presentazione degli ultimi libri di padre Guidalberto Bormolini.

La rassegna Fuori gli Autori è organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Presidi del Libro e con il Presidio del Libro di Foggia “RivoltaPagina”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Tutti gli aggiornamenti sul portale della Biblioteca: http://www.lamagnacapitana.it e sui canali social.