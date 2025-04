Cs. n.183 Prosegue fino al 9 maggio all’Auditorium San Vincenzo Ferreri la mostra “Grand Tour Sicilia Campania” di Giuseppe Leone

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 Ufficio Stampa

Comunicato n.183

Prosegue fino al 9 maggio all’Auditorium San Vincenzo Ferreri

la mostra “Grand Tour Sicilia Campania” di Giuseppe Leone

Sull’onda del successo ottenuto, con migliaia e migliaia di visitatori accorsi dall’inaugurazione del 12 aprile scorso da parte del Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, l’ente promotore Simposio delle Muse ETS e l’Amministrazione comunale hanno deciso di prorogare fino al 9 maggio prossimo, all’Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, la mostra fotografica “Il Gran Tour Sicilia Campania” di Giuseppe Leone. Un vastissimo pubblico italiano ed estero (complice anche il fiorente turismo legato alle festività pasquali) ha premiato l’iniziativa, cogliendo l’intento dell’Organizzazione: celebrare il maestro Giuseppe Leone ad un anno dalla morte, attraverso il tema del viaggio mediterraneo nelle due regioni che appartenevano all’antico Regno delle due Sicilie, sulle orme del Grand Tour. La mostra, curata da Emanuela Alfano e Federica Siciliano (con la collaborazione di Clorinda Arezzo) rientra nelle iniziative speciali del trentennale del Premio nazionale “Penisola Sorrentina” racchiuse all’interno del progetto “Promenade Méditerranéenne”, ideato da Mario Esposito e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura per Strategia Fotografia 2024, con il patrocinio della Regione Campania, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Unicampania Vanvitelli e del Comune di Sorrento.

Il carosello delle foto in bianco e nero di Leone dedicate alla Sicilia propone di viaggiare tra gli amati paesaggi e le fascinose architetture di Ragusa, Palermo, Agrigento e l’Etna. L’itinerario campano, invece, apre davanti agli occhi le immagini suggestive di Napoli, con la sua magnificenza sempre alle soglie della vita, di Sorrento, dei templi di Paestum. E poi ancora la misteriosa Pompei, il Sannio beneventano, il Vallo del Diano, ai confini con la Basilicata, parte della regione storica della Lucania, fino all’isola vulcanica di Procida. Associata alla mostra, continuerà anche l’esperienza immersiva sulla piattaforma di bellezza e arte contemporanea http://www.cercarte.it .

Attraverso queste opere, Leone ci consegna le impressioni di un territorio inteso come effusione di sentimento, ansia e dialettica della conoscenza, attraverso cui prende forma una mappa immaginaria alla scoperta di un Sud e di un Mediterraneo invisibili, che in qualche modo assomigliano a noi stessi.

La mostra fotografica “Il Gran Tour Sicilia Campania” di Giuseppe Leone sarà visitabile fino al 9 maggio presso l’auditorium Dan Vincenzo Ferreri dalle 10 alle 20. L’ingresso è libero.

L’esposizione sarà in connessione con la permanente fotografica al Museo della città di Palazzo Zacco aperta dalle 10 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18, dal martedì al sabato e dalle 10 alle ore 13.30 la domenica.

Giovanni Iacono