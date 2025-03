CAMPIDOGLIO, LEGA: “PD TOCCATO NEL VIVO, MA TONI MANCINI OFFENSIVI CONTRO CHI DIFENDE I ROMANI”/VIDEO

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

“Comprendiamo che il Partito democratico si senta toccato nel vivo, dopo aver provato a nascondere quanto avvenuto il 15 marzo in occasione dell’evento a piazza del Popolo, ma rimaniamo attoniti dai toni usati dal deputato Claudio Mancini. Porga immediatamente le sue scuse a Simonetta Matone e Maurizio Gasparri. I suoi toni sono completamente fuori dal mondo e puntano solo a dileggiare e offendere chi legittimamente sta difendendo i cittadini romani. L’onorevole Claudio Mancini dica piuttosto al suo sindaco Roberto Gualtieri di venire in Aula Giulio Cesare a spiegare il finanziamento erogato per la manifestazione, invece di continuare a scappare”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri della Lega capitolina Fabrizio Santori e Maurizio Politi, rispondendo alle parole del deputato Pd Claudio Mancini.