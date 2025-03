Cybersicurezza e Politiche di Coesione, formare per migliorare, le parole chiave del convegno di Microcyber, istituzioni nazionali ed europee un confronto diretto sul tema organizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

Il convegno “Cybersicurezza e Politiche di Coesione”, tenutosi presso Spazio Europa a Roma, è stata un’occasione di confronto che ha delineato il quadro generale sul tema della cybersecurity grazie all’intervento dei principali attori nazionali ed europei.

L’evento, promosso dall’European Digital Innovation Hub MicroCyber, coordinato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti del settore e imprese per definire strategie concrete a supporto della sicurezza digitale nel contesto delle politiche di coesione.

Durante la giornata, si sono alternati interventi di alto livello, tra cui quello del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti che ha sottolineato l’importanza della formazione per le PMI: “Le nostre imprese vanno assistite in quella che è una sfida che riguarda il futuro”, ha ribadito il ministro Foti, aggiungendo che il conflitto in Ucraina ha reso evidente che la difesa non riguarda più solo le infrastrutture fisiche ma anche le infrastrutture digitali strategiche. Il Ministro ha concluso sottolineando l’importanza delle attività di formazione come elemento essenziale per consentire la reazione e la prevenzione di attacchi informatici, così come discusso diffusamente proprio nel corso dell’evento.

Mario Baccini, Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, ha evidenziato: “La cybersicurezza è un pilastro strategico per la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni. A livello europeo, iniziative come la direttiva NIS2 e il Programma Europa Digitale rafforzano la resilienza cibernetica, sostenuta anche dalle politiche di coesione e dai fondi europei. L’Ente Nazionale per il Microcredito, con il Polo Microcyber, supporta micro e piccole imprese nell’adozione di strumenti di cybersicurezza, essenziali per la competitività. Fondamentale il ruolo del MIMIT nel promuovere la digitalizzazione sicura e coordinata del sistema produttivo nazionale.”

La giornata ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui Eva Spina (MIMIT), Bruno Frattasi (ACN), Despina Spanau (DG CONNECT), Luca Tagliaretti (ECCC), Ivano Gabrielli (Polizia Postale) e Riccardo Graziano (Ente Nazionale per il Microcredito),che hanno approfondito aspetti normativi, strategie di difesa cibernetica e il ruolo delle politiche di coesione nella sicurezza digitale delle imprese.

Giovanni Nicola Pes, Vice Segretario Generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito e Direttore del progetto MicroCyber, ha aggiunto: “Un confronto importante che ha fatto emergere l’opportunità di convergenze a livello nazionale ed europeo per lo sviluppo di politiche volte al rafforzamento della resilienza cyber del tessuto produttivo e della pubblica amministrazione a livello comunitario e alla ingegnerizzazione dei relativi strumenti finanziari e servizi rivolti a imprese e PA. Con questo evento, l’European Digital Innovation Hub MicroCyber si conferma un punto di riferimento per il supporto alle imprese nel campo della cybersicurezza e dell’innovazione digitale.”