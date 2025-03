link video* Polizia di Stato – Contrasto alla criminalità giovanile: arresti e perquisizioni a Brescia

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Al link le immagini dell’indagine [ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/989da348-08cf-11f0-a55e-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/989da348-08cf-11f0-a55e-736d736f6674 ]

Contrasto alla criminalità giovanile: arresti e perquisizioni a Brescia

Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Brescia sta eseguendo diverse misure cautelari in carcere oltre a perquisizioni, richieste dalla locale Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine in materia di criminalità giovanile nel corso della quale sono state ricostruite diverse aggressioni commesse da giovani italiani e nordafricani, di età compresa tra i 20 e 25 anni, a seguito delle quali si sta procedendo per i reati di tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenza private, danneggiamento nonché in materia di armi .

I dettagli dell’operazione saranno diffusi nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11:15 presso la Questura di Brescia.

Brescia, 25 marzo 2025