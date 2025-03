Cs. n.124 La ricchezza del territorio Ibleo sta nella bellezza delle sue differenze + locandina

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

La ricchezza del territorio Ibleo sta nella bellezza delle sue differenze Anche quest’anno i 12 Comuni della provincia e i Gal iblei hanno fatto squadra per promuovere in maniera congiunta non soltanto la Pasqua, insieme di riti intimi e straordinari momenti di piazza, ma anche i principali appuntamenti del periodo primaverile.

Un “risveglio dei sensi” con eventi religiosi, gastronomici, culturali, musicali, artistici e folkloristici che si susseguono da Comune a Comune.

Il programma “Pasqua degli Iblei – Primavera dei sensi” con calendari, riti, luoghi da visitare ed eventi in un’unica brochure è disponibile al link:

