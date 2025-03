(ACON) VELO. HONSELL (OPEN): NO A LEGGE CHE RISCHIA DI EMARGINARE

(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 (ACON) Trieste, 18 mar – “Oggi in Consiglio regionale ? stata

discussa una proposta di legge nazionale, ovvero legge che deve

essere approvata dal Parlamento per entrare in vigore, che mira a

punire, con pene pi? severe di quelle che erano previste gi? da

50 anni, coloro che si coprono il volto con copricapi che non

permettono il riconoscimento. Le pene sono di reclusione e di

ammende finanziarie. Lo scopo di questa norma ? punire le

studentesse mussulmane che si presentano a scuola con il velo

integrale”.

Cos?, in una nota, il consigliere regionale Furio Honsell (Open

Sinistra Fvg) che spiega di “aver espresso voto contrario perch?

? una legge che non rispetta queste studentesse”.

“La punizione nei loro confronti – aggiunge Honsell – non pu?

essere lo strumento per promuovere una scuola laica e la loro

emancipazione. Una norma che voglia aiutare le studentesse che,

si sottolinea, sono qui in Italia per seguire i loro genitori che

lavorano nelle nostre aziende e ci arricchiscono con il loro

lavoro, dovrebbero prevedere mediatori culturali e favorire la

loro partecipazione scolastica. Una legge come quella proposta

dalla Lega rischia, invece, di emarginare ulteriormente queste

studentesse, con effetti negativi”.

“Infine – evidenzia l’esponente di Opposizione -, questa norma ha

un carattere elettorale, perch? nell’immediato non produrr?

effetti concreti se non una strumentalizzazione nell’attuale

campagna elettorale”.

“Si rileva con dispiacere – conclude Honsell – che il presidente

Fedriga, che non ha partecipato al dibattito, ? improvvisamente

comparso per fare un’uscita polemica e generica sopra le righe

contro l’Opposizione, per qualche photo opportunity, per poi

scomparire di nuovo poco dopo”.

