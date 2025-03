(ARC) Salute: Riccardi, esternalizzazione consente di garantire servizi

(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 17 March 2025 Udine, 17 mar – “Il tema ? che il Pronto soccorso di Latisana,

resta aperto perch? si fa ricorso all’esternalizzazione ai medici

argentini. Una soluzione che a suo tempo ci ha fatto salire alle

cronache nazionali; se poi c’? qualcuno che ha in mente come

possiamo reperire diversamente personale medico e infermieristico

che vada a lavorare in queste strutture, noi siamo i primi a

essere grati rispetto a soluzioni che non siamo ancora riusciti a

trovare. In caso contrario, bisogna riconoscere, anche con

soddisfazione di chi ha utilizzato quel servizio, e con onest?

che allo stato attuale noi siamo stati in grado di garantire un

servizio gratuito ai cittadini attraverso l’esternalizzazione:

tutto il resto ? una narrazione inventata dalla politica”.

Lo ha affermato senza giri di parole l’assessore regionale alla

Salute Riccardo Riccardi alla platea di una novantina di sindaci

e amministratori locali riuniti nella Conferenza dei sindaci

dell’Azienda sanitaria del Friuli Centrale tenutasi nella sala

polifunzionale del presidio ospedaliero di Udine e presieduta dal

sindaco di Udine Alberto Felice De Toni.

All’ordine del giorno un confronto sui contenuti del Piano

attuativo, gi? illustrato in una precedente Conferenza, e in

particolare sulle proposte di partnerariati pubblico-privato per

alcuni servizi degli ospedali di Latisana e Spilimbergo.

Riccardi ha ricordato che pur in una regione come il Friuli

Venezia Giulia – in Italia quella con il rapporto pi? alto di

personale infermieristico su mille abitanti –

“l’esternalizzazione consente di tenere aperti i servizi,

l’alternativa ? la chiusura”.

I dati sono stati illustrati pi? nel dettaglio dal direttore

generale di Asufc Danis Caporale. Al 31 dicembre 2024 mancano 272

infermieri: quelli assunti cessati nel 2024 sono stati 75 e a

gennaio 2025 se ne sono aggiunti altri 20.

Nell’occasione ? stato ribadito che le ricadute a brevissimo

termine a Latisana e Spilimbergo, se non si procedesse con

l’esternalizzazione, sarebbero la chiusura di posti letto di

terapia intensiva, la riduzione di attivit? chirurgica su ambo le

sedi e sia nel contesto di attivit? programmata sia in regime di

urgenza, la riduzione delle presenza di infermieri in Ps a

Latisana, dove ci sono gi? due posti letto di terapia intensiva

chiusi.

L’assessore ha difeso la procedura trasparente dei Parternariati

pubblico-privati, normati da legge secondo la quale le Aziende,

di fronte all’avanzare di una proposta, hanno l’obbligo di

valutare l’interesse pubblico. Vedremo successivamente agli esiti

delle valutazioni delle aziende quali saranno le iniziative che

la Regione decider? di assumere.

Riccardi ha infine richiamato al rispetto di ruoli e competenze e

alla presa di responsabilit? di ciascuno. “Possiamo anche

modificare le norme e tornare a modelli retrivi, ai comitati di

gestione delle Usl, ma non credo faremo il bene delle persone” ha

commentato l’assessore.

