MALTEMPO, COLDIRETTI OTTIENE DEROGA PER SEMENTI RISO 2024

Maltempo, Coldiretti ottiene deroga cruciale per le sementi di riso 2024

Il Presidente Garavaglia: “Salvaguardato il reddito degli agricoltori”

Dopo le eccezionali avversità meteorologiche che hanno colpito le semine di riso l’anno scorso, è finalmente arrivata una norma fondamentale in grado di tutelare il reddito degli agricoltori. Lo annuncia Coldiretti Pavia, dichiarando di aver ottenuto deroga che consente l’utilizzo delle sementi acquistate nel 2024 e non impiegate dai risicoltori, il tutto senza la perdita degli aiuti accoppiati previsti.

La scorsa annata – spiega Coldiretti Pavia – era stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse che avevano gravemente ostacolato le operazioni di semina del riso in molte aree del territorio pavese durante la primavera. «Molti agricoltori sono stati costretti a ripiegare su colture alternative o su varietà di riso a ciclo più breve – spiega Silvia Garavaglia, Presidente di Coldiretti Pavia – con il risultato di avere scorte inutilizzate di sementi del 2024».

Consapevole delle difficoltà economiche che questa situazione avrebbe comportato per i risicoltori, Coldiretti si è immediatamente attivata per risolvere la situazione. «Abbiamo avviato, grazie ai nostri Dirigenti nazionali, un dialogo serrato con l’Ente Risi, il Ministero dell’Agricoltura e gli Organismi pagatori – spiega ancora il Presidente di Coldiretti Pavia – Il nostro obiettivo era chiaro: dare la possibilità agli agricoltori di utilizzare le sementi del 2024 senza perdere il diritto agli aiuti accoppiati, un sostegno economico cruciale per il settore».

Grazie all’impegno costante e alla determinazione di Coldiretti, è stata finalmente ottenuta l’approvazione per una circolare in via di pubblicazione che autorizza ufficialmente la deroga. «Questo provvedimento rappresenta una boccata d’ossigeno per i risicoltori, che potranno utilizzare le sementi rimaste senza il timore di ripercussioni economiche negative – sottolinea ancora Silvia Garavaglia – Un successo che testimonia l’efficacia dell’azione sindacale di Coldiretti, che ha saputo tradurre le esigenze degli agricoltori in risultati concreti. Continueremo – conclude il Presidente di Coldiretti Pavia – a intervenire con tutti i mezzi necessari per affrontare le sfide del settore e garantire un futuro sostenibile all’agricoltura italiana».

