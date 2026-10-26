Scuola, Sottosegretario Frassinetti in visita al liceo Calvino di Rozzano dopo i gravi atti vandalici

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - “Ho voluto essere qui personalmente per esprimere la vicinanza del Governo alla dirigenza scolastica, agli insegnanti, al personale e soprattutto agli studenti. Ho trovato una comunità scolastica che, nonostante quanto accaduto, ha voglia di guardare avanti e continuare il proprio percorso educativo.
Il Governo sta investendo importanti risorse nell’edilizia scolastica, per garantire ambienti sempre più sicuri, moderni e accoglienti, e ha rafforzato il ruolo dell’educazione civica, perché il rispetto e la responsabilità devono essere parte integrante della formazione dei nostri giovani. Il diritto di manifestare le proprie idee è fondamentale, ma non può mai trasformarsi in violenza o danneggiamento di strutture che appartengono a tutti. Oggi abbiamo voluto ribadire che le istituzioni sono al fianco di chi ogni giorno lavora con impegno e passione per il futuro dei nostri ragazzi” ha dichiarato il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito on Paola Frassinetti in visita questa mattina al Liceo Calvino di Rozzano, nel milanese, recentemente colpito da gravissimi atti vandalici durante le mobilitazioni studentesche. Presenti anche l’on. Fabio Raimondo, il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti, l’assessore all’Istruzione Maria Cristina Perretta e la presidente del Consiglio comunale Rosa Di Vaia.