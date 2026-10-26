Close Menu
Trending
martedì 27 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Educazione

Scuola, Sottosegretario Frassinetti in visita al liceo Calvino di Rozzano dopo i gravi atti vandalici

Floriana CutiniBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - “Ho voluto essere qui personalmente per esprimere la vicinanza del Governo alla dirigenza scolastica, agli insegnanti, al personale e soprattutto agli studenti. Ho trovato una comunità scolastica che, nonostante quanto accaduto, ha voglia di guardare avanti e continuare il proprio percorso educativo.

Il Governo sta investendo importanti risorse nell’edilizia scolastica, per garantire ambienti sempre più sicuri, moderni e accoglienti, e ha rafforzato il ruolo dell’educazione civica, perché il rispetto e la responsabilità devono essere parte integrante della formazione dei nostri giovani. Il diritto di manifestare le proprie idee è fondamentale, ma non può mai trasformarsi in violenza o danneggiamento di strutture che appartengono a tutti. Oggi abbiamo voluto ribadire che le istituzioni sono al fianco di chi ogni giorno lavora con impegno e passione per il futuro dei nostri ragazzi” ha dichiarato il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito on Paola Frassinetti in visita questa mattina al Liceo Calvino di Rozzano, nel milanese, recentemente colpito da gravissimi atti vandalici durante le mobilitazioni studentesche. Presenti anche l’on. Fabio Raimondo, il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti, l’assessore all’Istruzione Maria Cristina Perretta e la presidente del Consiglio comunale Rosa Di Vaia.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl