GOLF – DP World Tour: prodezze di Katsuragawa, Celli quarto

*Con il Genesis Championship si è conclusa la regular season del circuito:

assegnate le 'carte' per il 2027 ai primi 100 dell'ordine di merito.*

Filippo Celli, con una prestazione tutta in alta graduatoria, è terminato

ultimo torneo della regular season del DP World Tour al termine del quale i

migliori 100 della Race to Dubai (ordine di merito) hanno ricevuto 'carta'

per il circuito 2027 (categoria 10).

Sul percorso del Woo Jeong Hills Country Club (par 71), a Cheonan in Corea

del Sud, nella gara organizzata in collaborazione con il Korean Tour, ha

lasciato a due colpi i francesi Frederic Lacroix e Martin Couvra, secondi

Hanno affiancato Celli il neozelandese Ryan Fox, quest'anno a segno in un

major (The Open), lo spagnolo Jorge Campillo, il transalpino Antoine

Rozner, i coreani Wi Woo Kim e Sanghun Shin, numero uno del tour di casa, e

il sudafricano Casey Jarvis, che è stato in vetta nei due round iniziali.

l'indiano Shubhankar Sharma. In 22ª posizione con 278 (-6) il leader del

ranking, l'iberico Eugenio Chacarra.

Degli altri azzurri Gregorio De Leo si è classificato 22° con 278 (-6),

quindi Matteo Manassero e Francesco Laporta 45.i con 282 (-2) e Renato

Paratore 54° con 284 (par). E' uscito al taglio Stefano Mazzoli, 80° con

145 (+3).

Yuto Katsuragawa, 28enne di Kiyosu, ha firmato il secondo titolo sul

circuito dove si era già imposto nel 2024 (ISPS Handa Championship) per un

palmarès che ne comprende anche due sul Japan Golf Tour e uno sul Japan

Challenge Tour. Ha cominciato il giro finale con due colpi di margine su

Jarvis e poi è riuscito a mantenere a distanza gli avversari con un 71

(par, un birdie, un bogey). Ha compiuto un'autentica prodezza perché con

questo risultato è salito dal 106° al 28° posto della Race to Dubai,

salvando la 'carta' e acquisendo il diritto a partecipare a entrambi i

ricchi PlayOffs che concluderanno la stagione, l'Abu Dhabi Aldar

Championship (5-8 novembre) al quale accederanno i primi 70 del ranking,

che poi si ridurranno a 50 nel DP World Tour Championship (12-15 novembre).

Per la vittoria è stato gratificato con un assegno di 680.000 dollari su un

Degli azzurri in sette sono terminati tra i 100. Andranno ad Abu Dhabi De

Leo (46°), Laporta (57°), Mazzoli (61°, che aveva comunque la 'carta' già

assicurata con il successo nel Corales Puntacana), e Guido Migliozzi (67°,

assente nell'occasione). Annata finita sul DP World Tour per Francesco

Molinari (73°, anche lui assente), Celli (78°) e Manassero (98°), oltre che

per Paratore (142°).

*25 ottobre 2026*