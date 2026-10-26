GOLF – DP World Tour: prodezze di Katsuragawa, Celli quarto

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - *Con il Genesis Championship si è conclusa la regular season del circuito:
assegnate le 'carte' per il 2027 ai primi 100 dell'ordine di merito.*
Filippo Celli, con una prestazione tutta in alta graduatoria, è terminato
ultimo torneo della regular season del DP World Tour al termine del quale i
migliori 100 della Race to Dubai (ordine di merito) hanno ricevuto 'carta'
per il circuito 2027 (categoria 10).
Sul percorso del Woo Jeong Hills Country Club (par 71), a Cheonan in Corea
del Sud, nella gara organizzata in collaborazione con il Korean Tour, ha
lasciato a due colpi i francesi Frederic Lacroix e Martin Couvra, secondi
Hanno affiancato Celli il neozelandese Ryan Fox, quest'anno a segno in un
major (The Open), lo spagnolo Jorge Campillo, il transalpino Antoine
Rozner, i coreani Wi Woo Kim e Sanghun Shin, numero uno del tour di casa, e
il sudafricano Casey Jarvis, che è stato in vetta nei due round iniziali.
l'indiano Shubhankar Sharma. In 22ª posizione con 278 (-6) il leader del
ranking, l'iberico Eugenio Chacarra.
Degli altri azzurri Gregorio De Leo si è classificato 22° con 278 (-6),
quindi Matteo Manassero e Francesco Laporta 45.i con 282 (-2) e Renato
Paratore 54° con 284 (par). E' uscito al taglio Stefano Mazzoli, 80° con
145 (+3).
Yuto Katsuragawa, 28enne di Kiyosu, ha firmato il secondo titolo sul
circuito dove si era già imposto nel 2024 (ISPS Handa Championship) per un
palmarès che ne comprende anche due sul Japan Golf Tour e uno sul Japan
Challenge Tour. Ha cominciato il giro finale con due colpi di margine su
Jarvis e poi è riuscito a mantenere a distanza gli avversari con un 71
(par, un birdie, un bogey). Ha compiuto un'autentica prodezza perché con
questo risultato è salito dal 106° al 28° posto della Race to Dubai,
salvando la 'carta' e acquisendo il diritto a partecipare a entrambi i
ricchi PlayOffs che concluderanno la stagione, l'Abu Dhabi Aldar
Championship (5-8 novembre) al quale accederanno i primi 70 del ranking,
che poi si ridurranno a 50 nel DP World Tour Championship (12-15 novembre).
Per la vittoria è stato gratificato con un assegno di 680.000 dollari su un
Degli azzurri in sette sono terminati tra i 100. Andranno ad Abu Dhabi De
Leo (46°), Laporta (57°), Mazzoli (61°, che aveva comunque la 'carta' già
assicurata con il successo nel Corales Puntacana), e Guido Migliozzi (67°,
assente nell'occasione). Annata finita sul DP World Tour per Francesco
Molinari (73°, anche lui assente), Celli (78°) e Manassero (98°), oltre che
per Paratore (142°).
*25 ottobre 2026*