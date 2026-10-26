TRASPORTI. CERRETO (FDI). GRAZIE A GOVERNO MELONI AEROPORTO GRAZZANISE E’ OPPORTUNITA’ STRATEGICA, CENTROSINISTRA NON LO CONDANNI AI MARGINI

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "Le parole di Mario Casillo sull'aeroporto di Grazzanise confermano ciò che denunciamo da tempo: il centrosinistra, ieri con De Luca e oggi con Fico, non immagina per la provincia di Caserta un progetto di sviluppo all'altezza delle sue potenzialità. Si continua a investire su altri territori, relegando Caserta ai margini delle strategie infrastrutturali regionali. Respingiamo con fermezza questa visione. Grazzanise, grazie al percorso avviato dal Governo Meloni per l'utilizzo duale dello scalo, rappresenta un'opportunità strategica per integrare trasporto civile e logistica, in sinergia con il porto di Napoli e l'Interporto di Maddaloni-Marcianise. Tutto questo senza sottrarre nulla alle legittime prospettive di Capodichino e dell'aeroporto di Salerno. Ai consiglieri regionali casertani del centrosinistra che sostengono la maggioranza di Fico rivolgiamo una domanda: hanno ancora un sussulto di orgoglio territoriale o sono pronti ad accettare in silenzio l'ennesima penalizzazione della provincia di Caserta? È il momento di dimostrare che rappresentare un territorio significa difenderne davvero le opportunità. Noi continueremo a batterci per Grazzanise e per una provincia che non chiede privilegi, ma pari dignità, infrastrutture e sviluppo. Caserta non può essere sempre l'ultima ruota del carro della politica regionale".
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