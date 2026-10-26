COMUNICATO STAMPA Completato il secondo stralcio del Parco di Porta Nord

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Completato il secondo stralcio del Parco di Porta Nord
È stato completato il secondo stralcio degli interventi relativi al Parco di Porta Nord, che consentono di portare a compimento un importante progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana a servizio dei quartieri Villaggio Trieste e Pantanaccio.
Il nuovo percorso ciclopedonale ricuce, inoltre, i quartieri di Villaggio Trieste e Pantanaccio e completa il collegamento con il Ponte delle Comete sul canale delle Acque Medie. Si compone così, nel suo insieme, un vero e proprio parco lineare, capace di connettere aree della città e offrire nuovi spazi per lo sport, il tempo libero e la socialità.
"Con il completamento del secondo stralcio, per un investimento di 750 mila euro, consegniamo alla città – dichiara il sindaco Matilde Celentano – un parco che fino a poco tempo fa non esisteva. È un risultato importante perché significa restituire ai cittadini, alle famiglie e ai nostri quartieri uno spazio verde attrezzato, sicuro e accessibile, dove trascorrere il proprio tempo libero, fare sport e vivere la comunità. Il Parco di Porta Nord rappresenta bene la nostra idea di città: recuperare aree, creare nuovi luoghi di aggregazione e collegare i quartieri attraverso percorsi ciclopedonali. La predisposizione per la videosorveglianza e la nuova illuminazione contribuiranno inoltre a rendere l'area ancora più sicura e fruibile. Ringrazio il vicesindaco Massimiliano Carnevale per aver seguito con attenzione ogni fase della progettazione e della realizzazione dell'intervento, i presidenti delle commissioni Lavori pubblici e Pianificazione, Fausto Furlanetto e Serena Baccini, la dirigente del XVI Dipartimento, Angelica Vagnozzi, e tutti gli uffici comunali che hanno lavorato per portare a compimento questo progetto. Stiamo procedendo spediti nella realizzazione di nuove aree e nuovi servizi per i cittadini, soprattutto nei quartieri che per troppo tempo hanno avuto una carenza di spazi destinati alla comunità. Porta Nord è un altro tassello di questo percorso".
"Con il secondo stralcio – afferma Massimiliano Carnevale, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici – completiamo un intervento che restituisce finalmente un'identità e una funzione a un'area della città che aveva bisogno di essere valorizzata. Abbiamo realizzato uno spazio pensato per tutte le fasce d'età, con aree verdi, giochi, sport, percorsi e luoghi per la socialità. Particolarmente importante è il percorso ciclopedonale, perché non si limita a collegare fisicamente due quartieri, ma contribuisce a costruire una connessione urbana più ampia e a completare il sistema del parco lineare, fino al Ponte delle Comete sul canale delle Acque Medie. È stato un lavoro articolato, che ha richiesto attenzione sia sul piano progettuale sia su quello amministrativo e burocratico, che abbiamo completato nel rispetto dei tempi. Oggi però consegnare alla città un'opera concreta, funzionale e destinata a migliorare la qualità della vita dei residenti".