Venezuela: Bergamini, bene ritorno Machado, popolo ha speranza in più

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "Il ritorno in Venezuela di María Corina Machado, di cui Forza Italia ha sempre sostenuto l'impegno per la libertà, è una buona notizia e un segnale che auspichiamo possa rappresentare un ulteriore passo avanti in un percorso ancora lungo e complesso, verso il pieno ripristino dei fondamenti della democrazia, del rispetto dei diritti e dello Stato di diritto. Il popolo venezuelano da oggi ha una speranza in più e merita di poter scegliere i propri rappresentanti, e di vivere in un sistema nel quale le libertà politiche siano pienamente garantite. Ci auguriamo che questo rientro possa contribuire a creare le condizioni per una transizione pacifica e per la ricostruzione di istituzioni democratiche solide, nel rispetto della volontà dei cittadini e guardando al luglio 2027 come momento per elezioni realmente libere, così come proposto dal senatore repubblicano degli Stati Uniti Bernie Moreno".
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