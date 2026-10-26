(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - al link seguente trovate la cartella stampa contenente il comunicato e le
immagini dell'inaugurazione odierna, a cura di Marco Grisoli:
*Oggetto:* *Nuovo foyer per il PalabancaSport. Taglio del nastro per la
struttura finanziata dal PNRR e presentazione della rete Emilia Romagna
WiFi*
E' stato inaugurato ufficialmente oggi, alla presenza della sindaca Katia
Tarasconi, del ministro per gli Affari Europei e il Pnrr Tommaso Foti e
dell'assessora regionale all'Agenda Digitale Elena Mazzoni, il nuovo foyer
Resilienza, cui si aggiungono fondi comunali per 490 mila euro. A fare gli
onori di casa, nella domenica che segna la prima partita piacentina della
tutto emiliano contro Valsa Group Modena, la presidente della società
biancorossa Elisabetta Curti.
spettatori, è teatro non solo dei successi pallavolistici della Gas Sales
Bluenergy Volley, ma anche delle partite del Campionato cestistico
nazionale di serie B che vede scendere in campo l'Ucc Assigeco Piacenza,
presieduta da Franco Curioni.
La realizzazione del foyer, nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e
coesione" del Pnrr – Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" – è un
elemento importante di riqualificazione, che rende più sicuro, fruibile e
adeguato alle esigenze di pubblico, atleti e operatori sportivi l'accesso
al Palabanca, costituendo il principale punto di accoglienza, accesso e
disimpegno per gli spettatori.