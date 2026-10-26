Dichiarazioni dell’Assessore alle Attività produttive Ambrosone: “Con Mastella dati e classifiche economiche mai visti prima

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Ambrosone: "Con Mastella dati e classifiche economiche mai visti prima,
"Capisco benissimo che il direttivo cittadino del PD non poteva certo gradire risultati così importanti e straordinari, che l'amministrazione Mastella ha raggiunto in questi anni fino a raggiungere il vertice nazionale del tasso di crescita delle imprese, ricordo a qualcuno, che la crescita delle imprese rappresenta anche la crescita economica di un territorio. Nelle classifiche del tasso di crescita Benevento, con l'amministrazione Mastella, ha sempre scalato la classifica posizionandosi fino al 14 posto per arrivare allo straordinario traguardo di essere oggi al 1 posto nella classifica nazionale. Risultati di cosi tale e straordinaria importanza mai sono stati raggiunti in passato dove Benevento si posizionava sempre nei ultimi posti così come accadeva con le amministrazioni targate PD.
Capisco che pur di sminuire tale dato si cerca di rappresentare, in modo confusionario, elementi che non trovano nessun riscontro nei dati riportati da fonti citati da organismi riconosciuti e fin troppo ufficiali.
Ricordo ancora che Benevento risulta essere la città e la provincia al primo posto nel sud per esportazione di prodotti agroalimentari.
E giusto per ricordare qualche altra classifica ufficiale, il Sole 24 ore, Benevento si posiziona ai vertici nazionali delle classifiche per la sicurezza, detenendo il primato regionale in Campania.
Giusto per continuare ad essere sempre chiari e citando fonti ufficiali, dati Unioncamere, il tasso di disoccupazione si attesta al 8,2% rispetto al dato nazionale che si attesta al 6,4%. Inoltre lo stesso tasso di disoccupazione risulta ben al di sotto di quello regionale che si attesta al 13,9%. Ricordiamo al comitato PD che prima dell'amministrazione Mastella tale dato si attestava al 35%/40%.
Dati del genere e di così elevata portata la città di Benevento non li aveva mai ottenuti. Lo sviluppo e la crescita economica di tale portata, in passato, era solo e semplicemente un sogno, con l'Amministrazione Mastella, purtroppo per coloro che sono avversi, è diventata pura realtà. Si può anche essere avversi ma da cittadini sanniti bisognerebbe prendere atto ed essere anche orgogliosi. La crescita e lo sviluppo del territorio va sempre accettato anche se si è di diversa collocazione politica o avversi a questa o a quella amministrazione", è quanto scrive l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone.