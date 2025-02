(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

IA, IARIA (M5S): GOVERNO LASCIA L’ITALIA INDIETRO, NESSUN INVESTIMENTO E ZERO VISIONE

Roma, 26 feb. – “Mentre le grandi potenze mondiali investono miliardi nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali, l’Italia resta indietro, priva di una strategia concreta per garantire al Paese una posizione competitiva nel futuro tecnologico globale. La prova provata di questo ritardo è la risposta all’interrogazione a mi prima firma sullo sviluppo nazionale del cloud computing e dell’intelligenza artificiale. Un concentrato di dichiarazioni generiche e prive di una reale programmazione industriale: nessun piano strategico, nessun serio investimento, nessuna visione d’insieme. Mentre in altri Paesi le eccellenze del settore vengono valorizzate con incentivi mirati e piani di crescita ambiziosi, in Italia le start-up nazionali dell’IA vengono ignorate. Senza un serio piano di investimenti, l’Italia rimarrà irrilevante nello scenario tecnologico internazionale. Il governo dovrebbe utilizzare strumenti concreti come il credito d’imposta per sostenere ricerca, innovazione e sviluppo, ma sembra non aver compreso la portata della rivoluzione digitale in atto. L’assenza di una politica chiara su intelligenza artificiale e infrastrutture digitali non è solo un errore strategico, ma un danno irreparabile per l’economia e il lavoro del futuro. Un governo che non riconosce le priorità tecnologiche del presente non è all’altezza delle sfide che attendono il Paese”. Così in una nota il capogruppo M5s in comm. Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera Antonino Iaria.

