Comunicato Stampa “Gualdo Tadino rafforza i legami internazionali al Twinning Meeting 2025 a Marl” e comunicazione Umbra Acque

AVVISO AGLI UTENTI DEL

COMUNE DI GUALDO TADINO

UMBRA ACQUE S.p.A. informa la clientela interessata che, nell’ambito del

progetto di riduzione delle perdite idriche finanziato con fondi PNRR, sono

necessari interventi agli impianti ed alle reti idriche di distribuzione e pertanto:

DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:30

DEL 18 FEBBRAIO 2025

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti frazioni e vie del Comune di

Gualdo Tadino:

– Via Flaminia Antica tratto compreso tra Via Torre dei

Belli ed SP 243 (Via Totila);

– Case Alimenti;

– Case Fabrizi;

– Zona Industriale Nord di Palazzo Mancinelli.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe

essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal

caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare

l’inconveniente.