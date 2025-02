Sartiglia 2025 – Le regole del traffico per l’allestimento dei percorsi e per la Sartill’e canna

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

ORDINANZA N. 59

DEL 06/02/2025

Manifestazione Sa Sartiglia 2025. Vie e Dal 10 febbraio 2025 a fine esigenze

piazze della città. Disciplina temporanea

della circolazione stradale per realizzazione

degli allestimenti

Settore polizia locale

Il Dirigente

visto il Decreto Sindacale del 16 gennaio 2024 numero 5 di assegnazione al sottoscritto Comandante,

l’incarico della direzione del Settore Polizia Locale;

considerato che in data 2 e 4 marzo 2025, in occasione della tradizionale e secolare manifestazione “Sa

Sartiglia”, diverse strade del centro cittadino saranno interessate da eventi e manifestazioni varie che

necessitano l’installazione di allestimenti strumentali alla buona riuscita dell’evento;

vista la richiesta pervenuta dalla Fondazione Oristano acquisita al protocollo generale del Comune di

Oristano numero 5225 del 22 gennaio 2025, con la quale comunica l’inizio dei lavori di approntamento dei

percorsi per la Sartiglia 2025;

ritenuto nell’interesse pubblico, e in deroga alla vigente regolamentazione, dare attuazione a provvedimenti

di modifica temporanea della circolazione stradale nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione, con

disciplina provvisoria del traffico veicolare nelle strade adiacenti l’area delle manifestazioni, al fine di

consentire gli allestimenti dei percorsi e il regolare svolgimento di tutte le fasi degli eventi in programma;

valutato che le prescrizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza che emergono o emergeranno dalle riunioni

tecniche propedeutiche alla manifestazione, costituiranno vincolo per l’organizzazione, e nel caso

determineranno l’emissione di provvedimenti di integrazione alla presente ordinanza;

richiamati:

il decreto legislativo 285/1992 (Codice della strada) ed il decreto del Presidente della Repubblica

495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), sulla disciplina della circolazione

stradale;

il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento

temporaneo”;

il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il

Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “i criteri generali di sicurezza

relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata

alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

preso atto del possesso dei requisisti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

ordina

dalla data 10 febbraio 2025 sino a cessate esigenze, l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA AMBO I

LATI CON RIMOZIONE coatta dei veicoli in sosta vietata e del DIVIETO DI TRANSITO nei casi di

necessità nell’intera estensione della PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II e di VIA DUOMO;

la SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO:

a) dal giorno 10 febbraio 2025 sino a cessate esigenze, nella Via Duomo (intera estensione);

b) dal giorno 10 febbraio 2025 sino a cessate esigenze, nella Piazza Giovanni Paolo II° (intera

estensione);

che la sospensione ed il ripristino del Servizio Parcheggi a Pagamento, sia reso noto tramite

apposizione di opportuni avvisi all’utenza da parte del concessionario del servizio Ditta STOP

S.c.a.r.l.;

la deroga al divieto di transito e sosta nelle strade in cui vige il divieto di circolazione per i veicoli

aventi massa complessiva superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate imposto dall’ordinanza del 19

dicembre 2009 numero n. 283 per i veicoli in uso alla ditta incaricata di predisporre gli allestimenti

della manifestazione Sa Sartiglia (ditta CENTRO STAND Sardegna), dotati di specifica

autorizzazione;

gli agenti della Polizia Locale e della Forze dell’Ordine, in caso di esigenze connesse alla sicurezza

della circolazione, di disporre ulteriori provvedimenti atti a risolvere situazioni contingenti,

prescindendo dalla segnaletica in atto;

prescrive

1. l’obbligo alla Fondazione Oristano, alla ditta incaricata per la realizzazione dei percorsi ed

allestimenti relativi alla manifestazione Sa Sartiglia 2025 ed alla direzione dei lavori, con la

collaborazione del Settore Lavori pubblici e manutenzioni di questo Comune:

a) di osservare le disposizioni di cui all’articolo 21, Decreto Legislativo 285/1992, e degli articoli da

30 a 43, e articolo 79 (Visibilità dei segnali) del Regolamento di esecuzione, Decreto del

Presidente della Repubblica 495/1992;

b) di osservare le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della premessa;

c) di sgomberare, a fine dei lavori, il suolo pubblico occupato effettuando ripristino del piano viabile;

2. provvedere al posizionamento, almeno 48 ore prima della validità, dei segnali stradali temporanei

(anche con uso di apposito transennamento) ed alla successiva rimozione al termine esigenze, ai

sensi Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione. Altresì, operare la

temporanea rimozione/occultamento della segnaletica in contrasto ed il suo ripristino al termine della

manifestazione. Rimuovere tutto il materiale utilizzato. Il posizionamento della segnaletica

temporanea entro 48 ore antecedenti l’entrata in vigore dei divieti e la chiusura dei tratti di strada

dovranno

essere

comunicati

dall’organizzazione

all’indirizzo

mail:

verifiche del caso;

3. acquisire altre eventuali autorizzazioni, ove necessarie;

4. che permane, a suo a carico, la responsabilità a risarcire il danno riportato da persone, animali o

cose in conseguenza dell’esecuzione delle attività autorizzate, ferme restando le specifiche

responsabilità a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, e in materia di

prevenzione degli infortuni. Il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e di

polizia stradale, è tenuto indenne e sollevato da responsabilità correlate a quanto appena descritto;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo

dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo

Comune;

demanda

alla Polizia Locale ed alle Forze dell’Ordine, la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni sopra descritte.

dispone

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

1. alla Questura di Oristano;

2. al Settore Lavori pubblici e manutenzioni di questo Comune;

3. alla ditta concessionaria del servizio parcheggi a pagamento.

Istruttore: Ing. Gianluigi Porcu

Il Dirigente