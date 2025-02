Candelora – Ai componidoris Diego Pinna e Salvatore Aru i ceri benedetti

(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

Con la tradizionale cerimonia della Candelora, oggi ha preso ufficialmente il via

l’avventura di Diego Pinna e Salvatore Aru nella Sartiglia 2025.

Questa mattina, i presidenti dei gremi di San Giovanni, Gabriele Pinna, e di San

Giuseppe, Antonello Fenu, hanno consegnato i ceri benedetti ai due componidoris,

segnando per loro l’inizio di un percorso che avrà il suo culmine domenica 2 e martedì

4 marzo, quando potranno percorrere la via Duomo indossando la maschera e il

vestito del capocorsa. Ricevendo il cero benedetto, i due cavalieri hanno ottenuto

l’investitura ufficiale e possono immergersi completamente nei preparativi per guidare

la secolare giostra equestre.

La Candelora, festività di origine cristiana che si celebra ogni 2 febbraio, è

caratterizzata in molte località da canti tradizionali, processioni e benedizioni delle

candele. A Oristano, questo evento assume un significato particolare, rappresentando

il primo atto ufficiale della Sartiglia. L’antico rituale si fonde con un’atmosfera di festa

che coinvolge l’intera città, rinnovando un legame profondo tra religione e tradizione

popolare. Anche quest’anno, la comunità ha partecipato con entusiasmo,

accompagnando i cortei dei gremi fino alle abitazioni dei componidoris.

Come da consuetudine, la giornata ha preso il via all’alba con le messe e la

benedizione dei ceri. Il Gremio dei Contadini ha celebrato la funzione religiosa nella

chiesa campestre di San Giovanni dei Fiori, mentre il Gremio di San Giuseppe ha

svolto il rito nella Cattedrale di Santa Maria.

Prima della consegna ufficiale ai componidoris, i gremi hanno reso omaggio alle

autorità cittadine, tra cui il Sindaco e l’Arcivescovo, nonché a personalità legate alla

storia delle due associazioni. In Comune, nella sede di Palazzo Campus Colonna, i

presidenti Antonello Fenu e Gabriele Pinna hanno consegnato i ceri benedetti al

Sindaco Massimiliano Sanna, al Vice Sindaco Maria Bonaria Zedda e all’Assessore alla

Cultura Luca Faedda. Anche il Gremio di Santa Lucia ha fatto visita al primo cittadino,

donandogli la candela benedetta.

Il momento più intenso e atteso della giornata è stato quello della consegna dei ceri ai

componidoris. In un clima di grande emozione e partecipazione, Salvatore Aru ha

accolto il Gremio dei Falegnami insieme a Stefano Spiga e Antonio Giandolfi, i

compagni con cui guiderà la corsa di martedì 4 marzo. Allo stesso modo, Diego Pinna

ha ricevuto il Gremio dei Contadini, affiancato dai suoi compagni di pariglia, Pietro

Putzulu e Angelo Porta, che lo accompagneranno nella corsa di domenica 2 marzo.

Grande festa anche per Giulia Atzei, giovane Componidoreddu della Sartigliedda

organizzata dalla Pro Loco. Il Presidente Gianni Ledda ha consegnato i ceri alla

capocorsa e alle sue compagne di pariglia, Laura Firinu e Camilla Daga, dando così il

via ai preparativi per la giostra dedicata ai più piccoli.

Con la Candelora, la Sartiglia 2025 entra nel vivo, rinnovando una tradizione secolare

che continua a unire storia, cultura e passione per l’arte equestre.