GIUBILEO: GUALTIERI-SEGNALINI A PIAZZALE PORTA PIA PER FINE LAVORI

Marciapiedi, strada, ciclabile, verde pubblico, arredo urbano, decoro, sicurezza, nuove pensiline bus

Roma, 17 dicembre 2024 – Sono terminati i lavori giubilari di riqualificazione dell’area del piazzale di Porta Pia, nella tratta tra via Messina e il monumento al bersagliere. L’intervento è eseguito dal dipartimento infrastrutture e Lavori pubblici di Roma Capitale (Dilp) e rientra nell’appalto del Giubileo di sistemazione dei marciapiedi. In particolare, la riqualificazione dell’area del piazzale di Porta gode di un investimento di circa 800mila euro.

Oggi il Sindaco Roberto Gualtieri con l’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini, ha visitato l’area al termine dei lavori. Hanno partecipato all’evento anche la presidente del Municipio II Francesca Del Bello, i commercianti che affacciano sull’area dell’intervento e molti residenti. Nel corso del sopralluogo ha preso parte anche il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in rappresentanza del dicastero con cui è stata in parte condivisa l’attuazione del progetto.

L’intervento ha riguardato la creazione di un nuovo attraversamento pedonale di fronte al Ministero delle Infrastrutture, il prolungamento della ciclabile Nomentana fino all’attraversamento di viale del Policlinico e alla connessione con la pista esistente lungo le Mura, la riconfigurazione dell’area di attesa dell’autobus sul lato del Ministero, la riqualificazione dei marciapiedi su via Nomentana (fino a via Messina), il tombamento del sottopasso pedonale non utilizzato. A questi specifici interventi si aggiungono lavorazioni complementari come: il rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata, il ripristino di alcuni caditoie ed altri elementi impiantistici, opere a verde e di rimozione delle ceppaie, la sistemazione di elementi di arredo urbano. In particolare, sono state allargate le tazze degli alberi per migliorare le condizioni di salute dei grandi platani. Inoltre, nell’area sono state installate le prime due pensiline smart di Roma Capitale “Eterna”. Nel 2025 sarà effettuato un ulteriore intervento, finanziato con fondi capitolini, che riguarderà l’area prospiciente il monumento al bersagliere tra via Ancona e Corso d’Italia per la creazione di un’ampia piazza pedonale con un’area centrale a verde attrezzato con sedute.

“Abbiamo concluso nel pieno rispetto del cronoprogramma questa prima parte della riqualificazione complessiva di Piazza di Porta Pia, finanziata con i fondi giubilari. Oltre al definitivo tombamento del sottopasso pedonale inutilizzato, inauguriamo anche un tratto di ciclabile importantissimo perché dà continuità alle piste già esistenti nella zona. Adesso passiamo al secondo stralcio, finanziato con fondi capitolini, che prevede la creazione di una piazza pedonale e la sistemazione di alcune aiuole. Inoltre, con il recupero del parcheggio sotterraneo, daremo ancora più spazio in superficie al verde e alla pedonabilità della zona. Ringrazio il Ministro Salvini per la grande collaborazione, essendo un intervento che interessa direttamente il suo Ministero”, ha commentato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“L’aspetto di grande rilievo dell’intervento del Dilp a Porta Pia riguarda la restituzione di uno spazio pubblico alle persone, creando una piazza dove era presente un parcheggio non regolamentato – ha commentato l’assessora Segnalini -. Il tombamento del sottovia non utilizzato ha permesso di avere maggiore superficie per i pedoni e di prolungare la ciclabile. È stata un’operazione che ha tenuto conto delle esigenze di residenti e commercianti e che prevede nuovi sviluppi con la creazione della nuova aiuola nel 2025. Ma la progettualità non si arresta, perché gli sviluppi futuri prevedono una ulteriore implementazione del verde e la creazione di un parcheggio. Inoltre, stiamo anche procedendo con la fattibilità riguardante la chiusura delle entrate/uscite del sottovia Guidi”.