LA FANFARA DEL 12° REGGIMENTO CARABINIERI “SICILIA” IN CONCERTO ALL’ISTITUTO COMPRESIVO GIOVANNI FALCONE

Palermo, 13 dicembre 2024

LA FANFARA DEL 12° REGGIMENTO CARABINIERI “SICILIA”

IN CONCERTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI FALCONE

Ieri mattina, nel cortile dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, nel quartiere “Zen 2” di

Palermo, i bambini e i loro insegnanti si sono lasciati coinvolgere con entusiasmo e gioia dalle note

eseguite dai componenti della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”.

Grandi sorrisi e divertimento da parte di tutti i bimbi che hanno assistito al concerto in loro onore

acclamando i Carabinieri “musicisti” che, per l’occasione, hanno partecipato con viva emozione,

travolti dall’allegria dei piccoli spettatori.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, in sinergia con

l’Istituto Falcone, rappresenta una delle tante occasioni per riaffermare l’importanza della cultura

della legalità attraverso il linguaggio della musica. Un progetto comune che vede le Istituzioni,

tutte, coinvolte in modo diretto per coltivare quelle energie necessarie al futuro, consolidando quel

rapporto di vicinanza dell’Arma alla cittadinanza, al fine di diffondere un messaggio di prossimità

agli studenti ed ai giovani del quartiere.

Padrone di casa il Dirigente della Scuola, il Dott. Massimo Valentino che ha accolto, tra i presenti,

il Comandante del Gruppo Carabinieri di Palermo, Ten. Colonnello Aniello Schettino, il

Comandante della Compagnia Palermo San Lorenzo, Capitano Andrea Maria Ortolani e il

Comandante della Stazione di San Filippo Neri, il Luogotenente Davide Da Novellis.

Al termine dell’esibizione, tra qualche foto ricordo e ancora tanto divertimento, i Carabinieri della

Fanfara si sono intrattenuti con i piccoli scolari che, improvvisandosi musicisti in erba, hanno

osservato i loro strumenti musicali incuriositi ed affascinati.