CONCERTI VASCO ROSSI: DEVIAZIONI E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IL 5 E 6 GIUGNO. TPER COMUNICA LE VARIAZIONI AI PERCORSI DELLE LINEE URBANE ED EXTRAURBANE IN OCCASIONE DELLE CHIUSURE STRADALI PREVISTE DAL PIANO VIABILIT?

IL 5 E 6 GIUGNO. TPER COMUNICA LE VARIAZIONI AI PERCORSI DELLE LINEE URBANE

ED EXTRAURBANE IN OCCASIONE DELLE CHIUSURE STRADALI PREVISTE DAL PIANO

VIABILITÀ

Ferrara, 31 maggio 2026 – In occasione dei concerti di Vasco Rossi in

programma venerdì 5 e sabato 6 giugno al Parco Urbano "Giorgio Bassani", TPER

ha disposto una serie di deviazioni e modifiche ai percorsi delle linee del

trasporto pubblico locale, rese necessarie dalle chiusure stradali e dalle

variazioni alla viabilità previste dal piano sicurezza comunale.

Le modifiche si articolano in due fasce orarie: dall'inizio del servizio

fino alle ore 14:30 e dalle ore 14:30 fino al termine del servizio, con un

progressivo ampliamento delle deviazioni nella fascia pomeridiana in

concomitanza con l'afflusso del pubblico verso l'area concerto.

Le linee interessate sono numerose e comprendono sia il servizio urbano sia

quello extraurbano.

Sul fronte urbano, le linee 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13 e 21 subiranno

deviazioni di percorso con spostamento dei capolinea. In particolare, dalle

ore 14:30 la Stazione Ferroviaria non sarà più raggiungibile da diverse

linee: la linea 1 e la linea 9 avranno capolinea provvisorio in

autostazione (box 11), la linea 3 in autostazione (box 7), la linea 4 in

autostazione (box 20), mentre la linea 6 e la linea 21 utilizzeranno la

fermata "Barriera Cavour" come capolinea provvisorio. La linea 13 avrà

capolinea in Piazzale Dante per l'intera giornata a partire dalle ore 6:00.

Anche il servizio extraurbano sarà interessato da variazioni. Le linee 310,

311, 312, 314 e 340 subiranno deviazioni con transito da Piazzale Dante. La

linea 312, dalle ore 14:40, partirà dal box 8 dell'autostazione anziché dal

box 7. La linea 360 partirà dal box 19 anziché dal box 20. Le linee 320,

321, 322, 326, 340, 342, 344, 345, 346, 356 e 361 saranno deviate in

14:30, avrà capolinea alla fermata "Barriera Cavour". La linea 392 manterrà

il percorso regolare. Il servizio della linea 391 sulle tratte

Le modifiche riguardano inoltre la linea 953, il servizio sostitutivo

ferroviario Ferrara-Codigoro: dalle ore 14:30 le corse in direzione

Codigoro partiranno dalla fermata "Barriera Cavour" anziché dalla Stazione

Ferroviaria.

Le fermate lungo i tratti stradali interrotti saranno soppresse. Saranno

valide le fermate presenti lungo i percorsi alternativi. Brevi fermi e

interruzioni potranno essere disposti in loco dalle autorità.

Si invitano i cittadini e gli utenti del trasporto pubblico a consultare il

dettaglio completo delle deviazioni, linea per linea, nella sezione

dedicata della pagina e a seguire il

reale.