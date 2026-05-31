CONCERTI VASCO ROSSI: DEVIAZIONI E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IL 5 E 6 GIUGNO. TPER COMUNICA LE VARIAZIONI AI PERCORSI DELLE LINEE URBANE ED EXTRAURBANE IN OCCASIONE DELLE CHIUSURE STRADALI PREVISTE DAL PIANO VIABILIT?

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - IL 5 E 6 GIUGNO. TPER COMUNICA LE VARIAZIONI AI PERCORSI DELLE LINEE URBANE
ED EXTRAURBANE IN OCCASIONE DELLE CHIUSURE STRADALI PREVISTE DAL PIANO
VIABILITÀ
Ferrara, 31 maggio 2026 – In occasione dei concerti di Vasco Rossi in
programma venerdì 5 e sabato 6 giugno al Parco Urbano "Giorgio Bassani", TPER
ha disposto una serie di deviazioni e modifiche ai percorsi delle linee del
trasporto pubblico locale, rese necessarie dalle chiusure stradali e dalle
variazioni alla viabilità previste dal piano sicurezza comunale.
Le modifiche si articolano in due fasce orarie: dall'inizio del servizio
fino alle ore 14:30 e dalle ore 14:30 fino al termine del servizio, con un
progressivo ampliamento delle deviazioni nella fascia pomeridiana in
concomitanza con l'afflusso del pubblico verso l'area concerto.
Le linee interessate sono numerose e comprendono sia il servizio urbano sia
quello extraurbano.
Sul fronte urbano, le linee 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13 e 21 subiranno
deviazioni di percorso con spostamento dei capolinea. In particolare, dalle
ore 14:30 la Stazione Ferroviaria non sarà più raggiungibile da diverse
linee: la linea 1 e la linea 9 avranno capolinea provvisorio in
autostazione (box 11), la linea 3 in autostazione (box 7), la linea 4 in
autostazione (box 20), mentre la linea 6 e la linea 21 utilizzeranno la
fermata "Barriera Cavour" come capolinea provvisorio. La linea 13 avrà
capolinea in Piazzale Dante per l'intera giornata a partire dalle ore 6:00.
Anche il servizio extraurbano sarà interessato da variazioni. Le linee 310,
311, 312, 314 e 340 subiranno deviazioni con transito da Piazzale Dante. La
linea 312, dalle ore 14:40, partirà dal box 8 dell'autostazione anziché dal
box 7. La linea 360 partirà dal box 19 anziché dal box 20. Le linee 320,
321, 322, 326, 340, 342, 344, 345, 346, 356 e 361 saranno deviate in
14:30, avrà capolinea alla fermata "Barriera Cavour". La linea 392 manterrà
il percorso regolare. Il servizio della linea 391 sulle tratte
Le modifiche riguardano inoltre la linea 953, il servizio sostitutivo
ferroviario Ferrara-Codigoro: dalle ore 14:30 le corse in direzione
Codigoro partiranno dalla fermata "Barriera Cavour" anziché dalla Stazione
Ferroviaria.
Le fermate lungo i tratti stradali interrotti saranno soppresse. Saranno
valide le fermate presenti lungo i percorsi alternativi. Brevi fermi e
interruzioni potranno essere disposti in loco dalle autorità.
Si invitano i cittadini e gli utenti del trasporto pubblico a consultare il
dettaglio completo delle deviazioni, linea per linea, nella sezione
dedicata della pagina e a seguire il
reale.