(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - Piacenza, 31 maggio 2026
Oggetto: Bando per un funzionario tecnico da inserire con contratto di
formazione e lavoro, tra gli studenti del Polo cittadino del Politecnico
C'è ancora una settimana di tempo, entro le 23.59 di sabato 6 giugno, per
laurea magistrale del Polo territoriale del Politecnico di Milano, per
candidarsi al concorso pubblico bandito dal Comune di Piacenza per
l'assunzione, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi,
di una professionalità tecnica da inserire nell'area dei funzionari e delle
elevate qualificazioni. Al termine dei due anni, l'Amministrazione
procederà all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, a condizione che
sia stata espletata la formazione obbligatoria, che l'ente esprima una
valutazione positiva sul servizio prestato e che sia stato conseguito, nel
candidati sono iscritti.
Per partecipare alla procedura concorsuale, gli interessati devono
presentare la domanda di ammissione, completa delle dichiarazioni e degli